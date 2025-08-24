La afición del Algeciras CF lamenta el estado de los asientos y del césped del Nuevo Mirador

El partido del XXX Trofeo Virgen de la Palma, que el Algeciras CF ganó al Xerez DFC en los penaltis, fue la presentación del equipo y la primera vez que los aficionados algeciristas volvían al Nuevo Mirador después de terminar la anterior temporada, a mediados del pasado mes de mayo. Como ya ocurrió en el verano de 2024, los seguidores albirrojos se encontraron a su regreso los asientos muy sucios, el terreno de juego en mal estado y zonas limitadas para aparcar sus vehículos. Fueron muchos de quienes acudieron al encuentro amistoso los que mostraron sus quejas en el propio estadio y en las redes sociales. "Nos están despreciando y tomando el pelo", llegó a comentar un veterano aficionado de tribuna.

La suciedad en el interior del Nuevo Mirador era muy evidente, no solo en los asientos del público, sino también en otros rincones y en las cabinas de prensa, donde se veían las telarañas y las sillas de trabajo también presentaban una notable capa de polvo. El exterior, en esta ocasión, presentaba un aspecto muy distinto porque una amplia brigada de la empresa municipal de limpieza, Algesa, había estado saneando la zona alrededor del estadio durante toda la mañana del sábado, lo que incluyó la recogida de la basura de los contenedores del polígono industrial de La Menacha.

Telarañas en una de las cabinas de prensa del Nuevo Estadio El Mirador, en la noche del pasado sábado / E.S.

En el interior del estadio y en las redes sociales los comentarios fueron desde las dudas sobre la estabilidad económica del club, la preocupación por el abandono de las instalaciones hasta considerar la ausencia de limpieza como una falta de respeto hacia los abonados y seguidores que habían vuelvo a respaldar con su entrada al equipo albirrojo. El único pronunciamiento del club, a preguntas de los periodistas en la rueda de presentación del jugador Juanma García, lo hizo el director deportivo, Jordi Figueras, y se ciñó al estado del césped, que evidenciaba muchas carencias. "Lo más importante es que llegue bien para el inicio de liga en casa, que en ese caso tenemos la certeza de que así va a ser y eso es lo fundamental", declaró Figueras.

Zona de aparcamientos y de exámenes para conductores de automóviles frente a la fachada principal del Nuevo Mirador / ANDRÉS CARRASCO

Siglo Rojiblanco publicó un comunicado en su Facebook en el que mostró su preocupación por el estado de suciedad y falta de mantenimiento evidente en el estadio, cedido por el Ayuntamiento de Algeciras a la Sociedad Anónima Deportiva por cuarenta años. La asociación denunció la situación, incluyendo el estado de los aseos y otros espacios básicos, además de recordar que hace más de un año que no funciona el sistema de megafonía, lo que reduce "la seguridad y comunicación dentro del estadio".

Otra cuestión fueron los aparcamientos. El Ayuntamiento prohibió a la afición aparcar en la antigua zona de zahorra -ahora asfaltada- que se ubica frente a la fachada principal del estadio. Y tampoco en las pocas plazas que suelen quedar una vez reservadas las de autoridades, directivos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El gobierno local trasladó el viernes, a preguntas de Europa Sur, que la nueva zona asfaltada "no se puede abrir para este partido". La sorpresa para algunos aficionados es que tampoco pudo aparcarse en las 45 plazas abiertas al público junto a la pista de exámenes de autoescuelas. Dada la escasa asistencia de público al estadio, que no llegó al millar de personas, no existió problema para estacionar en las zonas permitidas.