El plan semanal del Algeciras para el debut liguero en Tarragona

El Algeciras CF afronta la semana previa al estreno de la temporada 2025/26, una campaña en la que los rojiblancos volverán a competir en la Primera Federación. El equipo de Javi Vázquez debutará el próximo viernes a las 21:30 horas en Tarragona ante el Nàstic en un partido que alzará el telón liguero de una primera jornada que se prolongará hasta el lunes1 de septiembre.

El club ha dado a conocer el plan de una semana corta. La plantilla descansa este lunes 25 de agosto y solo se ejercitará tres días, del martes al jueves en horario matinal (10:30). Hay que tener en cuenta que el Algeciras deberá hacer frente a un desplazamiento largo hasta Tarragona aunque la entidad aún no ha confirmado cómo lo hará. La planificación ha fijado como días de descanso el sábado (el día de regreso a Algeciras) y el domingo.

Los algecirisitas sellaron el pasado sábado su pretemporada con la victoria en los penaltis ante el Xerez DFC en el Trofeo Virgen de la Palma. Los de Javi Vázquez no han perdido durante su preparación veraniega, aunque tienen mucho trabajo por delante -como la mayoría de clubes- y todavía está por ver en qué punto llega el nuevo equipo al arranque de la competición.