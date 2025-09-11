Hércules - Algeciras: a alimentar las sensaciones con puntos

Tercera etapa de la temporada y segunda salida. El Algeciras CF emprendió este jueves el largo viaje por carretera hasta Alicante, donde este viernes (19:15) rinde visita al histórico Hércules CF. Los rojiblancos llegan a la tercera jornada del grupo II de la Primera Federación en busca de su primera victoria bajo la tutela de Javi Vázquez, un técnico que no quiere caer en la "psicosis" del resultado y se queda con las sensaciones que los algeciristas han ofrecido en los dos primeros partidos oficiales: la derrota en Tarragona y el empate contra el Marbella en el Nuevo Mirador.

El Algeciras puso rumbo a tierras alicantinas con un autobús repleto, ya que se subieron Paris Adot y Aleix Coch, dos pilares que todavía no han podido disfrutar de un solo minuto por sus molestias físicas. Se subió hasta Eric Montes, el único descartado aunque el bravo mediocentro quiere estar cerca del grupo. En esa labor de hacer piña parece que van todos a una en un Algeciras que ha gustado a la mayoría de sus seguidores en su puesta en escena. Los aficionados entienden que los rojiblancos estuvieron cerca de puntuar en el feudo del Nàstic y, lo más normal, es que el pasado domingo hubiesen logrado el triunfo ante el Marbella. Tan solo faltó una pizca de más de acierto o de fortuna.

Javi Vázquez moverá el once. Tras haber repetido en las dos primeras jornadas, el técnico madrileño avanzó "cambios" y lo argumentó: "Tengo dudas y eso es bueno. Pero sí tengo claro que para conformar un equipo, no puedes jugar con once jugadores. A la larga es lo mejor, lo más importante es crear una plantilla, regular cargas, que todos se sientan importantes y cambios va a haber", aseguró.

Alineaciones probables Hércules CF: Carlos Abad; Retu, Bolo, Rentero, Samu Vázquez, Ben Hamed, Roger, Carlos Rojas, Ropero, Solde y Fran Sol. Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Mayorga, Víctor Ruiz, Tomás, Óscar Castro, Dani Garrido, Iván Turrillo, Manín, Juanma e Isaac Obeng. Árbitro: José David Martínez (Murcia). Hora: 19:15 (3ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación en directo por LaLiga+, Football Club, Movistar+, Digi, Orange, Zapi y +Media y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Rico Pérez de Alicante. Precedentes: Victoria algecirista en la única visita en Primera Federación, la pasada temporada por 1-2. En la 88/89, en Segunda B, ganó el Hércules por 1-0.

¿Qué piezas tocará? Se postulan Dani Garrido, Arauz e Isaac Obeng, tres jugadores que salieron del banquillo la última jornada y se reivindicaron. Garrido aportó claridad por el centro, Arauz frescura por la derecha y el extremo cedido por el Cádiz dejó pinceladas de desborde y de estar físicamente a un gran nivel. Seguramente habrá que esperar algo más para ver a Paris y Aleix entrando en esa dinámica en la que el míster quiere involucrar a todos.

"Recuperamos a todos los jugadores que teníamos con alguna molestia, Paris y Aleix entran en convocatoria, y ajustando todo en una semana corta para los cambios que podamos tener, para llegar con las piernas frescas. La sensación del equipo es buena y el grupo está feliz, con muchas ganas de seguir refrendando en Alicante", manifestó Vázquez en la previa.

El técnico agradece que el equipo vaya estando al completo: "Como entrenador es una pasada tener a casi todos ya, creo en los grupos y en la competencia sana. Soy de convencer a los jugadores de que hoy día puedes jugar y al otro tienes que ir al banquillo y salir diez minutos. Al final nos vamos a necesitar todos en una liga tan larga, es vital la plantilla", expresó. "La mayor parte de los partidos se deciden en los últimos 20 minutos. A ver si conseguimos cambiar la creencia de los titulares y hacemos que ver que los que juegan al final parecen los más importantes", agregó.

Vázquez asume que "el Hércules es un equipo con la intención de poder ascender, con muy buenos jugadores, de nivel muy alto, valiente con balón, que te atrae, agresivo, que busca recuperar pronto el balón". Para el rojiblanco será fundamental que los suyos sean capaces "de cambiar el signo del partido para llevarlo a nuestro terreno". "Es un magnífico equipo, otra batalla preciosa, vamos a tener que hacer muchas cosas para puntuar", advirtió.

El Algeciras llega a la tercera jornada en puestos de descenso, algo anecdótico tras dos partidos. Hasta cinco equipos igualan con un punto en un arranque en el que solo el Ibiza ha hecho pleno de puntos y solo el Juventud de Torremolinos sigue a cero. "Tenemos que seguir con la misma ambición. El proceso está siendo muy bueno, tenemos todos demasiadas ganas y eso puede ser contraproducente. Tenemos que ajustar eso. Sentimos que lo hemos merecido, pero da igual todo lo pasado y el viernes hay que a competir al máximo", indicó.

"No pienso en si hemos sacado más o menos puntos, pienso en el proceso, en otra semana para intentar ser mejores y que compitamos mejor", recalcó Vázquez, que deslizó sus ganas por volver a disfrutar del ambiente de casa: "Tengo ganas otra vez de Nuevo Mirador, ojalá obtengamos un buen resultado y vaya más gente y se conecten con esta plantilla".