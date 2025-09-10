Isaac Obeng entra con el pie derecho en el Algeciras

Isaac Obeng gustó en su carta de presentación ante el algecirismo. El extremo cedido por el Cádiz CF disfrutó de un cuarto de hora en el debut del Algeciras CF esta temporada en el Nuevo Mirador, en el empate ante el Marbella FC. En apenas quince minutos, el ghanés se mostró rápido y protagonizó un par de acciones de ataques, sobre todo una que si le llega salir, hubiese salido a hombros del estadio.

Aunque aún es pronto para mojarse, parece que el Algeciras ha acertado con la incorporación de Isaac Obeng. Las primeras impresiones dejaron ver a un futbolista incisivo, con velocidad en las piernas y dispuesto a desbordar y buscar el chut. Javi Vázquez situó al extremo por la izquierda en un tramo final de partido en el que el Algeciras asedió al Marbella. Isaac brindó una oportunidad en el minuto 83 en la que se marchó de su par y sacó un disparo que a punto estuvo de encontrar la portería. Una jugada que arrancó los aplausos de las gradas.

Como se intuía, el atacante ha llegado en una óptima forma física, ya que venía de estar en dinámica del primer equipo con el Cádiz. Incluso tuvo minutos en la victoria amarilla ante el Albacete, el fin de semana previo a cerrarse su cesión. La incorporación de Obeng ha supuesto un bálsamo para una plantilla que tiene a varios efectivos todavía en proceso de recuperación o poniéndose a tono. En este sentido, el entrenador logró a un fichaje listo para competir desde el primer instante, a un refuerzo inmediato.

El técnico algecirista ha repetido alineación en las dos primeras jornadas con una línea de ataque formada por Rastrojo, Manín y Juanma. La irrupción de Isaac Obeng podría cambiar el once con vistas a este viernes en Alicante contra el Hércules (19:15). Una vez cumplida ya la preceptiva aclimatación, no parece que el ghanés vaya a precisar mucha espera para tener una oportunidad desde el inicio, sobre todo teniendo en cuenta que Javi Avilés va a un ritmo menor en su puesta a punto.

Las mejores fotos del empate del Algeciras con el Marbella de Primera Federación / Andrés Carrasco

El Algeciras encontró en Isaac Obeng lo que buscaba para cerrar su plantel. El del Cádiz era una oportunidad que seguían desde comienzos del verano, una opción que se complicó cuando parecía que el ghanés se iba a quedar en Segunda División, pero la puerta se volvió a abrir en el último momento. Tanto Jordi Figueras como Javi Vázquez querían a Isaac. El míster, además, conoce bien al extremo de etapas anteriores y tenía "muy buenas referencias" en lo personal, algo que el madrileño prioriza en su vestuario.

A sabiendas de que la operación de regreso de Álvaro Leiva era muy complicada por diferentes motivos, el Algeciras apostó con todo por Obeng, por un sub-23 con potencial y fogueado durante todo el verano en categoría superior.

El de Ghana está llamado, junto a sus compañeros de segunda línea, a aportar el caudal goleador que la pasada jornada tanto se echó de menos. El Algeciras 25/26 ha confeccionado un bloque con un solo delantero nato como Manín, un '9' de corte trabajador del que se deben beneficiar los atacantes de segunda línea. Así, tienen que ser los Juanma, Rastrojo, Isaac, Avilés y compañía los que pongan en marcha el contador de goles de un equipo que, de momento, genera ocasiones suficientes para acertar una vez en la diana.