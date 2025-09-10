El Algeciras luce con Víctor Ruiz en el mejor once de la jornada de la Primera Federación

El buen partido del Algeciras CF en el empate ante el Marbella FC ha tenido un reconocimiento en el mejor once de la jornada de la Primera Federación. El defensa central Víctor Ruiz ha sido elegido en la alineación destacada de la segunda jornada liguera.

Víctor Ruiz se convierte en el primer algecirista de la temporada 2025/26 que entra en el mejor once de la jornada. El de la primera semana, tras la derrota en Tarragona, no tuvo presencia rojiblanca. El central zurdo fue uno de los que lució en el buen encuentro colectivo del equipo de Javi Vázquez, que dominó al Marbella aunque se quedó sin marcar. La defensa cuajó un gran nivel y Víctor Ruiz se desquitó de su debut no muy afortunado con un estreno en el Nuevo Mirador muy sólido.

La RFEF, a través de sus medios oficiales, ha elegido en el mejor once de la segunda jornada al portero Ramón Vila (Eldense), los defensas Jordan Sánchez (Arenteiro), Javier Ablanque (Guadalajara), Víctor Ruiz (Algeciras) y Chechu Martínez (Tarazona); los centrocampistas Pablo Larrea (ex del Algeciras, ahora en el Cartagena), Alain Ribeiro (Pontevedra), Jaume Jardí (Nàstic de Tarragona) y Bebé (Ibiza); y los delanteros Mariano Carmona (Alcorcón) y Jesús de Miguel (Tenerife).

Siete de estos once jugadores pertenecen al grupo II, el del Algeciras.