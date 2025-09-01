El Algeciras refuerza el ataque con el extremo Isaac Obeng, cedido por el Cádiz

Refuerzo para el ataque del Algeciras CF. El club del Nuevo Mirador ha cerrado este lunes el fichaje del extremo Isaac Obeng, joven delantero del Cádiz CF, que llega como cedido para esta temporada. El futbolista de 22 años, natural de Ghana, cubre esa necesidad que el equipo de Javi Vázquez tenía en los flancos de la parcela ofensiva.

Isaac Obeng (10/05/2003, Obuasi, Ghana) pone la guinda a la plantilla 2025/26 del Algeciras para competir en el grupo II de la Primera Federación. El extremo firmó a mediados de junio por el Cádiz Club de Fútbol para las tres próximas temporadas. Obeng fue una de las primeras incorporaciones de los amarillos y su situación ha ido cambiando a lo largo de la pretemporada. Después de entrenar a las órdenes de Gaizka Garitano, la idea era que saliese cedido en busca de minutos en otro equipo, pero el director deportivo, Juan Cala, anunció el pasado 28 de agosto que Obeng iba a quedarse tras haberse ganado un puesto en la plantilla. De hecho, el extremo tuvo minutos en la última victoria cadista liguera en casa ante el Albacete. La situación del futbolista ghanés volvió a dar un vuelco definitivo el último día del mercado, ya que el Cádiz completó el aterrizaje de Efe Ugiagbe, por el que ha pagado el traspaso al Ceuta, un fichaje que precipitó la salida como cedido de Obeng para que pueda tener más minutos en una categoría como la Primera Federación.

La nueva incorporación algecirista ha pasado por las categorías inferiores de Elche y del Espanyol. En la temporada 2022/23 hizo su debut en la Primera Federación de la mano de Unionistas de Salamanca y la UD Logroñés. Obeng se marchó al Racing de Santander y formó parte del Rayo Cantabria en la Segunda Federación. El pasado mes de enero fichó por el CD Teruel, donde destacó logrando el ascenso a Primera RFEF anotando tres goles.

Obeng (35) celebra la última victoria liguera del Cádiz, ante el Albacete. / Cádiz CF

Obeng explicó en su presentación con el Cádiz que le da igual la banda en la que juegue, "depende de lo que pida el míster o necesite el equipo. Puedo jugar por los dos lados. Me siento cómodo tanto por fuera como por dentro".

El Algeciras se ha hecho con un futbolista joven y prometedor -de ahí que el Cádiz le hiciese contrato hasta 2028-, un delantero pretendido por otros clubes de la categoría. De hecho, desde Sanlúcar apuntaban que el Sanluqueño podría haber estado tras los pasos de Obeng. Y no es de extañar dada la buena relación existente entre ambas instituciones.

¿Habrá guinda?

La pregunta que ahora se hacen muchos algeciristas es si hay espacio para algún refuerzo extra, si habrá una guinda. Lógicamente todas las miradas siguen fijadas en la posibilidad de que Álvaro Leiva pueda regresar a casa, aunque no es una operación sencilla. El director deportivo, Jordi Figueras, ya ha expresado en varias ocasiones que es un objetivo que gusta y que la puerta siempre estará abierta, pero la situación del algecireño en las categorías inferiores del Real Madrid pasa por un momento incertidumbre entre los rumores que apuntan a que los blancos planean deshacerse del jugador.