El Hércules no quiere que se repita la historia con el Algeciras: "Va a ser un rival incómodo"

El Hércules CF espera este viernes al Algeciras CF con la exigencia de mantener su habitual fortaleza en el Rico Pérez, donde los alicantinos comenzaron la temporada con una victoria sobre el Tarazona. Los blanquiazules cayeron en la segunda jornada en Ibiza, una primera derrota de la que Rubén Torrecilla, el entrenador, ha sacado los aspectos positivos: "La plantilla me trasmite alegría, confianza y hambre. Es una categoría muy difícil, para todos, pero vamos a luchar por ello".

El rival del Algeciras comparece con las bajas confirmadas de Nacho Monsalve y Nico Espinosa. La afición del Hércules está con la expectativa del debut de Jeremy de León, que completó su segunda semana de entrenamientos y pugnará con Carlos Rojas en la zona de ataque. El entrenador adelantó del once que "Bolo va a jugar", y apunta a que lo haga con Rentero, un fichaje por el que el club pagó traspaso este verano al Alcorcón.

Torrecilla pide centrarse contra un Algeciras "muy competitivo". El técnico espera "un equipo que quiere pelear por la parte mitad alta" y recuerda que "en esta categoría todos los partidos son muy difíciles, todos se ganan por la mínima, por detalles". El herculano pronostica la visita de un conjunto hambriento de sumar algún punto, sea como sea, y tiene muy presente la victoria que los rojiblancos lograron el pasado curso, cuando el Algeciras celebró su salvación matemática en la categoría. "Va a ser un rival incómodo, como todos", insiste.

Torrecilla se mostró convencido por "cómo compite el equipo" y valora la imagen en Ibiza: "Ir a quitarles la pelota en la segunda parte y hacerles daño, eso dice mucho de nosotros". El preparador no está preocupado por la parcela ofensiva: "Si generas centros, generas situaciones de área, va a llegar el gol seguro", aseguró.

Rubén Torrecilla repite en un Hércules que la pasada temporada sobresalió como local en el Rico Pérez, pero se dejó sus opciones de playoff de ascenso en la carretera, como visitante. Esa fragilidad llevó a los herculanos a completar una pésima fase final liguera que dividió la opinión sobre el entrenador. En verano, tras un periodo de reflexión, todas las partes llegaron al acuerdo de mantener al cuerpo técnico y aumentar el esfuerzo en la plantilla. "Nosotros dependemos de los resultados y es ley de vida, lo tengo asimilado desde que soy entrenador. Lo malo ni lo miro, yo en los entrenamientos transmito alegría, positividad", asume Torrecilla.

El Hércules 2025/26 mantiene una parte importante de la última plantilla con referentes como el portero Carlos Abad, Sotillos, Roger, Mangada, Espinosa o el goleador Soldevila, que estuvo tentado con el caramelo de la Liga Hypermotion.

Los del Rico Pérez, que dieron salida al exalgecirista Mario García, se han reforzado con jugadores contrastados como Monsalve, Javi Pérez, Carlos Rojas, Rentero, Slavy, Jeremy de León o el experimentado Fran Sol.