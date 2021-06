El ex entrenador del Algeciras Mere se hace cargo de la UD Logroñés

Baldomero Hermoso Mere, entrenador del Algeciras CF de los 100 puntos que ascendió a Segunda B en la temporada 2014/2015, dirigirá la próxima temporada a la UD Logroñés, equipo que competirá en Primera RFEF tras descender de Segunda división la pasada campaña. Mere llega al conjunto riojano tras haber comenzando la Liga anterior al Alcorcón, en el que fue destituido tras la décima jornada por una mala racha de resultados en el que una gran cantidad de bajas por varios contagios de coronavirus le limitaron a la hora de entrenar y de confeccionar el once cada partido.

Mere llega avalado tras experiencias en Segunda con el equipo alfarero y el Fuenlabrada, al que ascendió desde Segunda B, y después de un doble ascenso histórico con el Cádiz B a Tercera y Segunda B. "Todo ha sido relativamente rápido, pero al final lo que prevalece es el deseo mío por entrenar a un club como la Unión Deportiva Logroñés. Estoy muy ilusionado, con muchísima energía, con muchas ganas de empezar a trabajar, de confeccionar el equipo, y sobre todo de conocer el ambiente de Logroño, de su gente, del club, de empaparme de todo", ha indicado Mere a la web de su nuevo equipo.

Sobre la nueva categoría -no se enfrentará al Algeciras porque estén en el otro grupo- el portuense afirma: "La Primera RFEF va a quedar como una categoría muy fuerte, más que en años anteriores y hay que estar preparado para eso. Tenemos que ir con humildad, pero a la vez también con determinación, marcándonos muy cortos plazos, los inmediatos, los que suponen el famoso partido a partido, pero es la realidad la que te acerca a conseguir los objetivos más ambiciosos y en eso estamos".

El técnico informa a la afición riojana de lo que quiere de su equipo. "A mí personalmente me gustan los equipos que responden bien ante todo tipo de contextos, quiero un equipo con empaque, con personalidad, que tenga capacidad de adaptación: que si un equipo va a Las Gaunas y se nos repliega que tengamos argumentos para ser capaces de crear ocasiones y dominarlo, pero que también cuando vengan los momentos difíciles el equipo tenga capacidad para defender. Me gustan los equipos que tienen empaque, que son recios, creo que la categoría demanda eso. Y sobre todo a lo que aspiro es que el aficionado del equipo se sienta orgulloso de cómo se esfuerzan nuestros jugadores y de cómo compiten".

"Lo único que les puedo decir (a la afición) es que vamos con una ilusión tremenda, que cuando surgió la posibilidad de entrenar a un club como la Unión Deportiva Logroñés no tuve dudas, era el tipo de oportunidad que estaba esperando. He entrenado los dos últimos años en Segunda División pero me parecía un club al que nunca se le puede decir que no. La verdad es que el año pasado estuve por allí (en Logroño), pero por el tema del Covid no había aficionados en los estadios y estoy deseando ver la grada de Las Gaunas con público y ojalá que estemos a la altura de lo que la ciudad, el club y su afición y estadio demandan".

Mere destaca el "componente histórico" de su nuevo club "a pesar de ser reciente creación". "Pero a mí Logroño, Las Gaunas, Logroñés me sabe a fútbol y es en lo primero que pienso. Yo he conocido al histórico Logroñés en Primera División y la verdad que me gusta el ambiente. Me hablan mucho de lo que es la afición y tengo muy presente la exigencia que hay pero a su vez tengo una ilusión tremenda y ojalá que con nuestro trabajo podamos hacer el club un poquito más grande", sentencia.