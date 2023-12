Dos aspirantes a gallitos, cara a cara

El Algeciras CF visita este domingo (18:00) al Antequera CF en un duelo con aroma a play-off. Sí, sí. Los rojiblancos afrontan la 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación con la posibilidad de regresar a los puestos de privilegio si se imponen en El Maulí, el feudo del quinto clasificado, un Antequera que se ha quitado el traje de recién ascendido para convertirse en la revelación de la temporada.

El cuadro de Lolo Escobar viaja tras el empate casero con el Atlético de Madrid B y con el recuerdo aún reciente de su victoria en el Alfredo Di Stéfano de Madrid. El Algeciras parece haber invertido su tendencia en las últimas semanas y está sacando botín en la carretera para mantenerse cerca de esa zona noble en la que se lleva moviendo toda la liga.

Alineaciones probables Antequera CF: Eric Puerto; David Rodríguez, Fomeyen, David Humanes, Jeremy, Nacho País, Marcelo, Loren Burón, Chema, Ale García y Luismi. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Marino, Iván Turrillo, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: Alexandre Alemán Pérez (Las Palmas de Gran Canaria). Hora: 18:00 (15ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: El Maulí, en Antequera. Antecedentes: Primera visita oficial del Algeciras al actual Antequera.

Eric Montes es el nombre propio. El técnico algecirista recupera a su "piedra filosofal", al mediocentro que sostiene el sistema. Montes vuelve tras cumplir sanción y los rojiblancos solo arrastran la baja -sensible- de Mario García, que continúa recuperándose de una rotura de fibras. Las ausencias habituales de Rodrigo Sanz y Stefan Milosevic han dejado de ser noticia en el Nuevo Mirador.

La lógica señala que Escobar apostará por su once tipo con la vuelta de Eric Montes al medio, Yac Diori en su sitio y Marino haciendo las veces de Mario arriba junto al capitán Iván Turrillo. Tomás pudo ejercitarse durante la semana y el algecireño no debería tener problemas para seguir en el carril izquierdo.

El calendario se empina

El Algeciras deja atrás una semana en la que el club ha espantado la sombra de problemas económicos que la entidad reduce a meros retrasos ordinarios, aunque en la cantera no comparten esta opinión. Mientras tanto, el equipo de Lolo Escobar emprende el tramo final de la primera vuelta, un tramo en el que se van a medir a equipos con rango de play-off: Antequera, Ibiza y Málaga para despedir 2023.

"Por mucho que yo no quiera mirar el calendario, veo que me falta jugar con algunos y que son de los que van en cabeza. Vamos a ir uno a uno porque, insisto, creo firmemente que no sé dónde están los puntos. Hay que jugar cada partido y estar frescos para lo que pueda venir", manifestó el entrenador rojiblanco.

El Antequera supone la primera piedra de toque de este Tourmalet: "Es una motivación más. Los partidos que nos vienen ahora son retos para ver a qué nivel estamos después de todas las sesiones de entrenamiento que llevamos desde que empezamos", señaló el técnico, que contabilizó más de un centenar.

Escobar sostiene una semana más que ve al equipo "bien, bastante estable y con ganas de hacer un buen partido". Para el míster el regreso de Eric es "una gran noticia" y entiende que el jugador "está experimentando un crecimiento importante".

"Es un rival de los que gusta encontrarte"

El preparador augura "un buen partido, bonito para el espectador porque los dos intentamos jugar bien, tener balón... Es un rival alegre de los que gusta analizar y gusta encontrarte, contribuyen al bien del fútbol y a que la gente se divierta. Pero habrá que estar preparados para momentos de sufrir".

Escobar ensalza la personalidad del Antequera: "Me impresiona que siendo un recién ascendido e incluso empezando mal no han tenido dudas en ningún momento, su modelo de fútbol está por encima de resultados y rendimiento. El no dudar les ha hecho llegar adonde están. La última derrota es que se cruzaron con el Córdoba, que está de dulce, lo que pasó es lo menos que te puede pasar y no van a dudar".

"Intentaremos imponer un estilo aunque somos parecidos. Vamos con toda la ilusión del mundo, a dejarnos todo porque así sabemos que estamos en la disputa", acabó Escobar.