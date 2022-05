El Algeciras presenta el recurso contra el Castilla: "Es alineación indebida sin ningún tipo de duda"

El Algeciras CF ha consumado este martes la reclamación contra el Real Madrid Castilla. Los albirrojos han remitido al Juez Único de Competición la pertinente denuncia por lo que consideran "una alineación indebida que no ofrece ningún tipo de duda", en referencia al momento en que los madridistas se quedaron con solo seis jugadores con ficha del equipo tras la expulsión de Antonio Blanco en el minuto 79 del duelo que acabó en empate en el Nuevo Mirador el pasado sábado.

Félix Sancho, el hombre que encabeza el proyecto del Algeciras CF y el futuro máximo accionista de la SAD, ha explicado las acciones emprendidas por los albirrojos: "Se ha denunciado ante la Federación con los trámites oportunos. Nosotros el mismo domingo nos pusimos en contacto con el Real Madrid, no es plato de gusto pero deportivamente el club se está jugando mucho y tenemos que velar por los intereses del Algeciras y de los algeciristas. Ellos comprendieron, defenderán sus intereses como es lógico pero saben que, como demuestran las imágenes, se equivocan".

"En base al artículo 223 el caso está expresamente reglado y no hay ningún lugar a ninguna duda", manifestó Sancho. "Alguien con los entendederas mías, leyendo el artículo no cabe duda, es lo que sucedió en el campo, no hay interpretación a la buena fe, a la mala fe, a que esté el balón en juego o no", prosiguió Sancho. "Cuando tú tienes siete jugadores en el campo de la primera plantilla ya sabes que estás jugando con ese riesgo", aseguró el burgalés, que recordó el reciente caso vivido en el Barcelona de Xavi Hernández, que estuvo a punto de jugar con menos de siete jugadores del primer equipo en Granada. "Nosotros hubo un partido en el que estuvimos a punto también, no se dio porque el delegado y el cuerpo técnico lo advirtieron, son situaciones que se pueden dar", aceptó Sancho.

El Algeciras lo tiene clarísimo: "Es alineación indebida de cien veces las cien", recalcó Sancho, que se mostró tajante a la hora de defender los intereses de su equipo.

"Estamos a tres partidos de que se pueda producir algo histórico en la ciudad, en una categoría nueva que ha demostrado tener un nivel brutal. Lo que mi gente ha luchado en el campo, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido... No puedo permitir el que en una cosa tan sumamente clara por un tema de plazos evite que este equipo luche por ascender", advirtió Sancho. "Si mi equipo deportivamente el sábado pierde en Sabadell y con esos dos puntos no tenemos opción a nada, pues nos hemos ganado el no estar en Galicia; pero no voy a permitir que después de todo el trabajo, de llegar hasta aquí, si esos dos puntos nos dan acceso al playoff nosotros pediremos cautelares donde haya que pedirlas, en la justicia ordinaria o donde sea. No voy a tolerar el no defender el derecho de todos los algeciristas y todo mi equipo de trabajo. Iremos hasta el final", garantizó el propietario de los albirrojos.

Miguel Ángel García, el gerente de la entidad, agradeció a Antonio Fariza, antiguo delegado del club, por el aviso de la posible infracción madridista. El abogado algecireño explicó los pasos a seguir ahora: "En esta semana debería contestar el Juez Único de Competición, el jueves o el viernes, y a partir de ahí la parte contraria tiene diez días hábiles para poder presentar alegaciones, con lo cual nos estaríamos yendo al 5-6 de junio. Si hubiera recurso, en este caso lo dictaminaría Apelación y habría una tercera vía que sería el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD). Los plazos son los que son, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación que es luchar por los intereses del club", zanjó García.