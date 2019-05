La plantilla del Algeciras CF lo tiene claro: mucho sufrimiento en las últimas semanas al dar casi por imposible estar entre los cuatro primeros, pero ellos no dejaron de creer. Esa es la clave del éxito algecirista, un equipo que se clasificó para la liguilla de ascenso a Segunda B en la última jornada al vencer en el derbi a la UD Los Barrios.

El mejor hombre del partido, Jesús Romero, tuvo gran parte de culpa del triunfo del Algeciras con varias intervenciones de mucho mérito: "Son acciones que se dan en el partido como en otras veces he fallado mi trabajo es intentar parar. Forma parte de mi trabajo, el mérito es de compañeros y del míster por cómo trabaja", desvió.

"Me gustaría agradecer mucho a la gente que se volcó con nosotros. Esos que han estado durante todo el año y sobre todo hoy [por este domingo]. Esta afición cuando más se la necesita está al pie del cañón", piropeó.

"He vivido un momento espectacular que no se me olvidará en la vida. Me recuerda mucho al día del Tropezón, salvando las diferencias obviamente. Que respondan de esta manera en la jornada 42 en un derbi contra Los Barrios jugándonos la liguilla. Esto da a entender que ellos van a estar ahí cuando lo necesitemos. De hecho, el segundo gol lo meten ellos con ese empuje al vernos sufrir. Nos merecemos estar en la liguilla, ha sido mucho sufrimiento durante el año, y espero estar a la altura de esta afición".

Otro de los protagonistas del encuentro, Antonio Sanchez, destacó: "Lo conseguimos tras sufrir mucho en los últimos meses. Hace seis jornadas nadie creía en nosotros y no hay mejor manera de lograr esto que ante nuestro público, fue maravilloso. Sabíamos de primera hora que esto era fundamental para nosotros", comentó.

"Hace cuatro jornadas dijimos que íbamos a llegar vivos contra Los Barrios y que nos meteríamos en la liguilla. Fue increible, no tengo palabras sólo quiero agradecer a toda la afición. Con eso es lo que me quedo", valoró.

"Los Barrios nos complicó mucho las cosas y tiene un gran equipo. Lo han demostrado durante toda la temporada estando ahí arriba. Nos costó mucho hincarle el diente y encima se pusieron por delante y fue más complicado", finalizó el delantero.