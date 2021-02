Jovan Stankovic, el entrenador del San Fernando CD, afronta la visita del domingo (12:00 en el Nuevo Mirador) al Algeciras CF "como si fuera una final". El serbio, que fue compañero de Salva Ballesta en el Atlético de Madrid como futbolista, ha destacado el liderazgo y el carisma del técnico albirrojo.

"El Algeciras ha hecho un gran año. Salva es mi amigo, estábamos en el curso de entrenadores juntos, coincidimos en el Atlético una pretemporada. Hablamos de un entrenador líder que está haciendo las cosas bastante bien", ha señalado Stankovic, consciente del valor de los tres puntos que se ponen en juego ante un rival directo.

"Hemos preparado el partido contra el Algeciras como si fuera una final. Sabemos que hasta el final faltan cinco partidos y todo son finales. Lo más importante es que el equipo está bien", ha subrayado.

Stankovic resalta la dificultad de una temporada en la que apenas hay margen de error, aunque su equipo ha sido capaz de realizar una gran remontada. "La liga es muy corta y complicada. Todos los equipos se juegan la vida en todas las jornadas. No es una liga de 36 partidos en la que puedes tener bajones. Si pierdes dos partidos estás abajo y al revés. Todos los equipos son conscientes de ello".

El técnico cree que una de las claves de la mejoría ha sido centrarse en su vestuario: "En los últimos dos meses, que nos ha ido bien, nos centramos en nosotros. Analizamos al rival, por supuesto, pero ponemos el acento en nosotros", ha remarcado.

Para Stankovic, el hecho de jugar fuera no es un impedimento: "Hoy por hoy, como no puede haber público, da igual jugar fuera que en casa. Últimamente nos ha ido bien jugando fuera de casa. Creo que en todas las ligas da igual si juegas en casa o fuera si no hay público", ha opinado.

El preparador, que tiene la baja por sanción del central Juan Rodríguez, ha avanzado que el único futbolista que no estará disponible por lesión es Sandro Toscano.