José Juan Romero, el técnico del Betis Deportivo, entiende que el Algeciras “aprovechó mejor” sus opciones para llevarse los tres puntos de la Ciudad Deportiva Luis de Sol de Sevilla.

“El partido tuvo muchas fases”, comenzó a analizar Romero. “Hubo muchos momentos y ellos aprovecharon mucho mejor los suyos y nuestras carencias. Nosotros no aprovechamos absolutamente nada”, dijo.

“Era un intercambio de golpes, cada uno a su estilo, y entonces concedimos el primer gol... No se puede cometer un error así ante un equipo con tanto oficio, más peligroso si cabe con un resultado favorable”, lamentó.

“Hasta la expulsión de Rober había partido”, apuntó Romero. “Después fue ida y vuelta, con situaciones. El segundo gol casi nos sentencia, luego pita la expulsión y saca el penalti fuera, después el gol anulado... Sabíamos quién nos arbitraba y tampoco nos ha sorprendido”, relató.

“Felicito al Algeciras y a ver si todavía tiene tiempo de poder meterse ahí”, comentó. “La realidad de los puntos dice que está muy complicado, y para nosotros sigue muy complicado porque seguimos perdiendo efectivos. La situación hay que verla con realismo, no soy de vender motos ni engañar a nadie, el equipo ha demostrado, incluso con el pifiazo tan gordo de la semana pasada, que hay un estado de nervios, mucha responsabilidad que a lo mejor no se está capacitado para ello, pero no solo yo soy responsable”, aseguró.