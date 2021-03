Juan Manuel Rodríguez, el preparador de Las Palmas Atlético, ha comparecido visiblemente enfadado tras la derrota de su equipo ante el Algeciras CF en el Nuevo Mirador. El canario se ha mostrado muy crítico con el arbitraje: "Si dijera lo que pienso... Me voy a morder la lengua y algo más".

Preguntado por la influencia de los dos penaltis decretados a favor del Algeciras, Rodríguez comenzó con una cuestión al informador: "¿Se refiere usted al nuestro que no pitó? La justicia es repartir y yo eso no lo he visto. En el primer penalti no hay penalti, se bota al suelo pero no lo toca, ya partimos de esa base, estoy de frente y lo veo. Nosotros vinimos a jugar con todas las de la ley pero no hemos podido, a nosotros se nos ha atenazado, tengo que decirlo así porque es la realidad", manifestó.

"No se juega con las mismas armas. Que seamos un equipo joven no significa que seamos tontos", prosiguió Rodríguez.

"Lo de hoy no está bien. He visto influencia en lo que ha pasado en el terreno de juego: decisiones, faltas, ley de la ventaja, ese penalti que no se pita... He tenido que retirar a jugadores del campo para evitar más circunstancias", lamentó.

"Si el Algeciras gana como debe ganar, bien, no me meto con el Algeciras en ningún caso", aclaró.

Rodríguez está dolido, sobre todo, por sus pupilos: "Estoy contento con ellos porque están dando todo lo que tienen... Los ves llorar de impotencia y no tengo palabras para poder levantar ese ánimo viendo lo que estás viendo", sentenció.