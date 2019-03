El Nuevo Mirador, coto vedado para el Ceuta desde 2008

El Algeciras CF recibirá el domingo a la AD Ceuta FC en un duelo de rivalidad que se perpetúa en el Estrecho de Gibraltar. Será solo la cuarta vez que los norteafricanos visiten con su actual denominación el Nuevo Mirador, pero la historia entre especiales y caballas da para muchas páginas.

Los últimos antecedentes avalan al Algeciras en su templo ante un vecino que no vence en suelo algecireño desde la temporada 2007-08. Fue en Segunda B, a manos de la AD Ceuta y con los albirrojos despeñándose por una maldita crisis económica a las catacumbas de la Tercera.

Aquel 13 de abril de 2018 el Algeciras consumó su descenso tras perder por 0-3 ante un Ceuta “muy superior” con goles de Pol, el algecireño Fran Amado y Javi Navarro. “Sencillamente no hubo partido. Lo visto ayer en el Nuevo Mirador no merece entrar en la historia de los Derbis del Estrecho porque no realidad no lo fue. El peque Algeciras fue devorado por un pez más grande en todos los sentidos”, así comenzó la crónica de aquel partido.

El añorado José Luis Montes había asumido a una plantilla en descomposición y plagado de canteranos, muchos de los que luego rompieron como Iván, Benítez, Máiquez, Félix, Pedro...

Pasó el tiempo, se separaron los caminos y el Algeciras se reencontraría con el Atlético de Ceuta en la 2012-13 en Tercera. Máiquez y Alvi Carrasco firmaron el triunfo por 2-1.

La AD Ceuta FC se estrenó en el Nuevo El Mirador en la 14-15 con José Antonio Asián en el banquillo. Volvió a ganar el Algeciras por 2-1. El único resultado positivo que los caballas han podido arrancar de La Menacha en los últimos fue el empate sin goles de la campaña 16-17, ya con Juan Ramón Martín en el banco.

La pasada andadura, el Derbi del Estrecho se quedó en casa por 1-0. El Ceuta puso contras las cuerdas al Algeciras, pero se topó con un Jesús Romero en modo Santo. El Gato paró incluso un penalti al algecireño Willy en el último momento para salir casi a hombros.