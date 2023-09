Prueba de peso para el Algeciras

¿Hasta cuánto puede levantar este Algeciras? Como si de un gimnasio se tratase, el Nuevo Mirador ejercerá de banca este domingo (19:30) para someter a los rojiblancos a una prueba de peso ante el Mérida. El equipo de Lolo Escobar encara su segunda cita como local en la cuarta jornada del grupo II de Primera Federación y lo hace en un duelo de invictos.

Tras el empate en Granada y todavía con la remontada ante el San Fernando en las retinas, el algecirismo está convocado para presenciar la evolución de un Algeciras que ha sumado cinco de los primeros nueve puntos en juego. Enfrente, un Mérida que ha hecho siete y que ha arrancado como un tiro.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Juan Rodríguez, Yac Diori, Tomás, Eric Montes, Mario García, Borja Fernández, Javi Cueto, Diego Esteban y Zequi. Mérida AD: José Andrés; Felipe Alonso, Bourdal, Bonaque, Raúl Prada, Acosta, Ismael, Raúl Beneit, Álex Escardó, Sandoval y Chuma. Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Madrid). Hora: 19:30 (4ª jornada del grupo II de Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras logró su primera victoria en casa ante el actual Mérida la pasada campaña por 1-0. El cuadro romano se impuso por 1-2 en la 2015/16 en la desaparecida Segunda B. La visita de la 19/20 no se celebró por la suspensión del coronavirus.

Lolo Escobar no podrá desenfundar aún al delantero Stefan Milosevic. El club sigue a la espera de la documentación y mientras tantos el montenegrino sigue poniéndose a tono con el grupo. Tampoco se espera que estén Rodrigo Sanz, Mario Fernández y Dani Merchán, en proceso de recuperación. El resto, "todos disponibles" y pegando bocados para hacerse sitio en el once.

La alineación variará con respecto a la última, la que salió sin 9 contra el Recreativo Granada. "Seguiremos haciendo cambios porque no me gusta dar continuidad, porque al final te duermes", refrendó el técnico, que está encantado con la competencia en el centro del campo. "Eric y Borja están a un nivel muy alto y se compenetran bien, nos dan equilibrio. Mario está tirando la puerta al suelo en cada entrenamiento y tuve que ver la posibilidad de meterlo porque además nos dio frescura física", explicó. La cuestión es si Escobar mantendrá esos cuatro jugadores por la zona ancha o si sacrificará al capitán Iván Turrillo para fijar un punta de referencia del estilo de Javi Cueto. En los costados, Zequi se ha ganado un sitio y podría tener la primera oportunidad Sardinero. Veremos.

"Es una prueba de toque para nosotros bastante importante", afirmó Escobar sobre el encuentro antes de elogiar al Mérida. "Creo que es un equipo que está haciéndolo muy bien, que conserva muchos automatismos del año pasado y cuenta con jugadores que están un nivel brutal. Esto no se regala, están arriba por algo y con merecimiento".

El de Don Benito entiende que el Mérida "es un equipo que se siente muy cómodo en transición, fuerte a balón parado y que defiende muy bien", concreta.

Para Lolo Escobar lo principal es que el Algeciras sea el Algeciras: "Tenemos que tener personalidad para ser nosotros, para que no nos influya un gol o una decisión arbitral. Tenemos que ser capaces de no meternos atrás, de dar ese pasito adelante y hacer un partido muy completo si queremos los tres puntos".

El míster subraya el valor de las gradas: El factor desequilibrante puede ser la afición, que lo están siendo. El del San Fernando se remonta por lo que se remonta. Es un puntito a nuestra favor", acepta.

Echando la vista atrás al empate en Granada, Escobar insiste en que no es partidario de echarse atrás: "Me da mucha rabia porque solo defendimos mal una y era imposible que no acabase en gol... y gracias porque nos pudieron meter el segundo en el último córner. Hubiese sido bastante injusto", sostiene. "Este entrenador no meterá el equipo atrás, probablemente pecará de lo contrario", advirtió. "Quiero que tengamos más balón y no demos ese paso atrás por querer ganar ya. Hay que defender más alto y disfrutar el proceso de un partido", sentencia.

Los precios de las entradas pueden consultarse aquí.