Si el último capítulo de Juego de Tronos tiene en vilo a medio mundo, la jornada final del grupo X de Tercera división se presenta con la máxima intriga y un derbi a cara o cruz en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF y la Unión Deportiva Los Barrios se dan cita este domingo (12:30) en su particular juego por un trono para la liguilla de ascenso a Segunda B. El que gane estará el lunes en el sorteo de Las Rozas, en el bombo de los sueños. El que pierda habrá dado fin a su temporada. En caso de empate, sólo los barreños tienen alguna posibilidad de acabar entre los cuatro primeros pero dependerán de otros resultados.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Pablo de Castro, Borja Vicent, Cerpa, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Antoñito.

UD Los Barrios: Zamora, Gonzalo Almenara, Álex Vázquez, Bonaque, Borrego, Dani Hedrera, Manzano, Juanma, Goma, Alan y Javi Forján.

Árbitro: Santizo Álvarez (Sevilla).

Hora: 12:30 (42ª jornada).

Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

Algeciras y Unión se encuentran en el desenlace de la liga con una situación nunca antes vista con dos equipos del Campo de Gibraltar en plena lucha por un billete para el ascenso. Los visitantes defienden la cuarta plaza con la que han coqueteado buena parte de la segunda vuelta a pesar de la marcha de Rafa Escobar, que tuvo el recambio ideal en Carlos Ríos, el héroe de la salvación el pasado curso. Los locales llegan en su mejor momento desde el aterrizaje a primeros de enero de Emilio Fajardo, con quien no han conseguido pisar la zona de playoff. Tras una escalada con altibajos, la realidad es que los algeciristas pueden alcanzar su objetivo.

El derbi comarcal es un todo o nada. El Algeciras y la Unión dependen de sí mismos para estar en la liguilla. Después de hacer todas las cuentas y hasta de desenredar los posibles empates a puntos, solo la victoria garantiza el éxito. Los albirrojos no necesitan mirar el Ceuta-Betis Deportivo del Murube porque salen airosos en cualquier combinación de igualdad a 77 puntos. En caso de que el derbi termine en tablas, la Unión necesitaría que el Xerez DFC no gane al Gerena en Chapín o que el Utrera pierda en Las Cabezas, ya que el cuádruple empate no beneficia a los de Carlos Ríos y el triple con Ceuta y Xerez tampoco.

El algecirismo respira ilusión. Después de varios chascos, de caerse cuando más llano parecía y de haberse llevado muchos palos, la plantilla del Algeciras está como quería y donde quería, con la gran oportunidad ante su afición. El técnico completó el entrenamiento del sábado a puerta cerrada y no ofreció pistas: Fajardo sigue con Zafra, Gallardo y Gámiz entre algodones, aunque el linense ya pudo trabajar con el grupo. Juanjo y Karim se repusieron a sendos golpes. La lógica indica que el entrenador no tocará lo que está funcionando por lo que debería saltar el mismo once que lo hizo la pasada semana ante el Cádiz B.

Los albirrojos vienen de enlazar por primera vez con Fajardo tres victorias, cinco en las últimas seis jornadas. El técnico dijo que el vestuario transmite "una ilusión enorme" y confía "en el apoyo de todos en las gradas" para dar el gran paso. "No podemos fallar en casa y ante nuestra gente", sentenció el albirrojo, que elogió a Los Barrios y habló largo y tendido del derbi.

Los barreños comparecen al otro lado del río Palmones para jugarse la ilusión que han acumulado durante 41 jornadas de puro ensueño. Carlos Ríos, técnico gualdiverde, se queda sin Mario Pérez -duramente sancionado- su única baja para encarar el choque en La Menacha. Todo apunta a que habrá pocas modificaciones en el once habitual del de Sanlúcar. Juanma regresa al centro del campo y probablemente esté acompañado por los exalgeciristas Hedrera o Manzano, las dos opciones lógicas y que ya probó el día del Guadalcacín. También vuelve Biri tras sanción.

La historia favorece a los albirrojos en elNuevoMirador Algeciras y Unión se enfrentarán por úndecima vez en suelo algecireño. El balance es de seis victorias de los albirrojos, un empate sin goles y tres triunfos de los de la Villa, si bien el primero no se produjo hasta hace dos temporadas, cuando los que por entonces entrenaba Rafa Escobar vencieron por 1-2 el segundo día de enero de 2017.

Los gualdiverdes llegan en masa junto a una afición enferiada decididos a asaltar la liguilla tras permanecer invictos desde hace siete jornadas. Los de la Villa son conscientes de que un tropiezo en la última jornada no sería un fracaso sino un desafortunado desenlace. Así se lo han hecho saber los incondicionales del Comando Chicharrón a los suyos en los últimos días.

El entrenador de la Unión llamó a la calma a sus jugadores durante la semana porque su objetivo era "luchar por la permanencia" y volcó toda la responsabilidad del lado local. "Ellos tienen toda la presión, pero ambos nos conocemos muy bien. El Algeciras es un equipo muy peligroso", aseguró.

Con las dos hinchadas movilizadas, el Nuevo Mirador aguarda una jornada de gran ambiente y altas emociones