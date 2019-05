Emilio Fajardo desprende “la ilusión” que irradia su caseta. El entrenador del Algeciras CF saborea la semana más importante desde que aterrizó en el Nuevo Mirador con un último duelo que vale una liguilla. El técnico alaba la entereza de la UD Los Barrios –“un bloque muy difícil de batir”– pero entiende que los albirrojos no pueden dejar pasar esta oportunidad el domingo en el derbi comarcal: “No podemos fallar ante nuestra gente y en nuestra casa”.

“Si ganamos estamos dentro, con un empate o una derrota estamos fuera”, sentenció Fajardo para resumir las dichosas cuentas. El técnico del Algeciras, tras la noticia publicada por Europa Sur de que los albirrojos salen beneficiados ante cualquier posible triple empate, explicó que el club llamó a la Federación para corroborarlo: “Han consultado y hay un artículo que dice que ganamos ese desempate, así que fenomenal; nosotros queríamos llegar a este punto vivos, pero si es dependiendo de nosotros mucho mejor”, sentencia.

Fajardo palpa “una ilusión enorme” en el algecirismo esta semana. “Es la recompensa a lo trabajado durante tantas jornadas, tantos meses; dentro del vestuario hay unas ganas grandes por agradar”, sostiene.

“Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Jugamos con nuestra gente y meternos sería impresionante, es lo único que visualizamos ahora mismo”, prosigue.

El preparador cree que el derbi es el escenario ideal para consumar la remontada: “Cuando llegué el 4 de enero, si me hubieran dicho de firmar la última jornada con Los Barrios en casa en esta situación, lo habría firmado. Teníamos un final complicado y había que hacer una segunda vuelta prácticamente de campeón”, opina.

"No tenemos dudas de que la afición nos va a llevar en volandas, es el momento de todos"

El algecirista espera un duelo de altura: “Llegamos dos equipos en un gran momento. Todos los que estamos ahí en la pelea por el playoff estamos bien, quitando al Utrera en las últimas jornadas, que ha sido el que más ha tropezado y por eso llega en la situación de poder quedarse fuera”.

Fajardo ve a la Unión como “un gran rival, con un estilo marcado y las ideas claras”. “Lo que más destaco de Los Barrios es el bloque que tiene”, dice. “Con un estilo muy claro, distinto al nuestro, tiene arriba esa artillería con Alan y Forján, un poder ofensivo enorme con el máximo goleador de la categoría. Es un conjunto difícil de batir que en cualquier momento te puede hacer un gol”, avisa.

El entrenador asume que la baja de Mario es sensible para los de la Villa: “Todos conocemos a Mario, un jugador veterano, de mucha calidad, un gran chaval en todos los sentidos. Es un fijo en Los Barrios y es normal que lo noten, aunque los que salgan, en ellos y en nosotros, darán un nivel enorme porque nos jugamos la temporada”.

El albirrojo aguarda un Nuevo Mirador volcado: "No tenemos dudas de que el estadio va a tener un ambiente espectacular y esta afición nos va a llevar en volandas. Nosotros tenemos que dar el nivel para que esto sea una fiesta, ojalá ese impulso nos haga conseguir el primer gol, sufrir juntos y hacernos fuertes, no podemos fallar”, asegura.

Fajardo considera que vino por el objetivo del ascenso: "Para eso estamos aquí, para jugar el playoff, sin pensar en nada más. El que me criticó en Conil también lo hacía cuando llevaba diez partidos seguidos sin perder. Yo he venido a vivir las 24 horas por y para el Algeciras, ese es mi trabajo y no me desgasto en otra cosa. Ojalá hayamos convencido a la gente porque es el momento de todos. Depender de nosotros en este punto a lo mejor es porque se están haciendo las cosas bien. Solo son 90 minutos para todos nosotros, todos unidos porque buscamos el mismo fin", acaba.