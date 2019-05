El estadio Nuevo Mirador acogerá el domingo (12:30) uno de los derbis con más picante que se recuerda en la comarca entre el Algeciras CF y la UD Los Barrios. Un partido en el que los dos clubes se jugarán estar en la liguilla de ascenso a Segunda B, aunque a este cierre de telón soñado le falta un condimento importante: Mario Pérez Rojo.

El veterano centrocampista, un emblema para el algecirismo y el capitán de los barreños, seguirá desde la grada un derbi con el que soñó toda su vida. El gualdiverde se pierde el envite por la fuerte sanción de trece partidos que le impuso el Comité de Competición por la expulsión en Chapín y la polémica acta del colegiado. Un duro revés que puede que desemboque en su retirada.

Mario nació en Algeciras pero se crió en el Atlético Los Barrios. Ha jugado en los grandes del Campo de Gibraltar, aunque más de una década la vivió como albirrojo en dos etapas, la más reciente la que acabó a mitad de temporada en la 2015/16, cuando Mere prescindió de los dos capitanes, Javi Chico y él. Pero había Mario para rato y siguió en el San Roque para luego regresar a Los Barrios, una tierra que siempre ha dicho que siente como suya, como Algeciras.

Desde lo de Jerez, Mario no se había perdido casi ningún partido esta temporada: 38 encuentros jugados de 41 posibles (37 de ellos como titular). Una auténtica barbaridad para un jugador que, ha quedado patente, está hecho de otra pasta.

Casi dos semanas después de conocer la noticia de la sanción, Mario reconoce “estar mal” todavía, fruto de la impotencia, aunque ya ha conseguido asimilar aquella decisión. “Esta semana estoy mucho mejor. La semana pasada estaba lleno de impotencia, no ya por la expulsión sino porque el árbitro mintió y quiso dejarme de agresivo, cuando yo no soy así. Sólo pienso en arropar a mis compañeros en lo que les haga falta”, insiste.

“Incluso Iván [Turrillo] me llamó para darme ánimos cuando me expulsaron y estuvimos hablando de nuestras cosas, aunque no tocamos mucho el tema del derbi”, desvela. “Para mí no jugar este partido es un palo muy grande. Lo voy a pasar muy mal porque me habría gustado estar en el verde. En Chapín ya tenía en la cabeza el partido de Algeciras porque es un partido que llevo esperando toda mi vida”, asegura.

“Veo favorito al Algeciras porque juega en casa. Para nosotros es un hándicap jugar en el Nuevo Mirador, que es un campo muy grande, ya que exige una adaptación y practicar un fútbol diferente que en otros campos más recogidos. Tenemos que plantearlo bien tácticamente para no hacer sobreesfuerzos”, valora.

“No es un partido cualquiera porque ya termina la liga y el Algeciras va a echar el resto. Saben que si les sale mal la afición no va a seguir recriminándoles nada porque acaba la temporada. Ese buen hacer que tienen en casa lo van a multiplicar, aunque siempre nos acordamos de los últimos tropiezos”, señala. “Nosotros sin embargo somos un equipo más maduro y que vamos a jugar con las ideas muy claras. Va a ser un duelo de dos estilos diferentes”, sostiene.

Un jugador experimentado como él sabe lo que es estar a uno y otro lado en situaciones tan importantes y sostiene que el derbi “hay que afrontarlo desde la tranquilidad”. “Tenemos que ser maduros y hacer las cosas bien: alimentarnos, entrenar lo mejor posible para competir en las mejores circunstancias y seguir al 100% la idea de Carlos Ríos”.

La sanción que tiene que cumplir lleva inevitablemente a plantearse su continuidad. “Tengo que pensarlo bien porque fue un palo. Reposarlo y valorarlo con la familia cuando acabe la temporada”, sentencia.