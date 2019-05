El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol hizo pública este jueves una sanción de 13 partidos al capitán de la Unión Deportiva Los Barrios, Mario Pérez Rojo, nueve de ellos por insultos y desconsideraciones al árbitro. El futbolista asegura que llegará “hasta donde haga falta” para defender una “dignidad” que considera maltratada y el club elevará alegaciones ante el Comité de Apelación. Competición impuso también un partido de inhabilitación a Luis Lahera Biri y a Juanma González, que no podrán alinearse el sábado frente al Guadalcación, pero sí en la última jornada del grupo X de Tercera, en el Nuevo Mirador frente al Algeciras, donde presumiblemente los barreños se jugarán la clasificación para la fase de ascenso a la Segunda B.

Mario Pérez fue expulsado por doble amonestación en el minuto 69 del encuentro de la cuadragésima jornada que su equipo disputó el pasado domingo en Chapín frente al Xerez DFC y que concluyó con empate sin goles.

En el acta, el colegiado de Isla Cristina (Huelva) Francisco Javier Lozano Díaz, escribió en relación al capitán de los gualdiverdes: “Una vez expulsado no se va hacia el vestuario, retrasando la reanudación del juego. Tras indicárselo en varias ocasiones mi asistente número uno, termina yéndose al túnel de vestuarios, pero quedándose en el mismo el tiempo que quedaba de juego, protestando todas mis decisiones”.

“Cuando termina el partido y nos disponemos a entrar en los vestuarios el jugador se dirige hacia mi asistente número dos en los siguientes términos: ‘Eres un maricón, os habéis cargado el partido, hijos de puta. Sois unos sinvergüenzas’, pegando un puñetazo en la puerta”, agrega el escrito arbitral.

Lozano Díaz añade que un cuarto de hora después de la finalización del choque y cuando uno de sus auxiliares abandona la caseta para requerir la presencia de un médico, Mario se dirige a éste con estas palabras: “Sois unos sinvergüenzas, habéis ido a joderme, díselo al árbitro, que no tenéis ni idea, qué sinvergüenzas sois. Todo eso en reiteradas ocasiones, teniendo que ser retirado de la zona por directivos de ambos clubes”.

A la vista de lo expuesto en el acta, el Comité de Competición dictamina: “Un partido de sanción por doble amonestación y consiguiente expulsión, más un partido de suspensión por no permanecer en vestuarios expulsado. Más dos partidos de suspensión por protestar al árbitro estando expulsado. Más seis partidos de suspensión por insultar al trío arbitral, imponiéndole le sanción en su grado medio por lo especialmente ostensible de la acción. Más tres partidos de suspensión por dirigirse al trío arbitral en término de menosprecio, imponiéndole la sanción en grado máximo por lo especialmente ostensible y reiterado de la acción (13 partidos)”.

Mario Pérez, que admite que pudo hacer méritos para la primera cartulina amarilla, pero que califica de “escandalosa” la segunda que le fue mostrada, añade: “Es verdad que me caliento y puedo meter la para al decirle sinvergüenza y que actuó con maldad, eso no lo niego, pero de ahí a lo que pone en el acta... me parece vergonzoso. Es vergonzoso que un Comité de Árbitros apoye a estos impresentables, porque no se puede mentir más descaradamente ni intentar hacerme daño después de que yo tengo una trayectoria de muchos años y nunca me había pasado esto. El que me conozca sabe que no miento”.

El capitán califica la sanción de “muy dolorosa” y asegura que con independencia de las medidas que tome el club él está dispuesto a defenderse. “Ya no se trata del daño deportivo que me hace, porque estamos en un tramo de la temporada súper importante, sino que daña mi dignidad y no van a manchar una trayectoria de tantos años porque un impresentable de este calibre quiera. No lo voy a permitir”.

“Voy a ir donde haya que ir para defender mi nombre, porque no me lo merezo”, recalca. “Me siento como como si me hubiesen condenado por un asesinato que no hubiese cometido. Estoy impotente, no sé a quién dirigirme, porque veo que en el acta miente en todo y yo soy el primero que me equivoco por decirle sinvergüenza y que había actuado con maldad, pero...”

“Es verdad que me quedé en el túnel, pero cualquiera que haya estado en Chapín sabe de la distancia que hay entre el túnel y el terreno de juego, con unas pistas de atletismo de por medio, y él está lejísimo para ver como actúo”, defiende Mario. “Yo no hago gestos ni nada y cuando me atribuye los insultos al final del partido, yo ya estaba dentro del vestuario”.

“Después dice que a mí tuvieron que retirarme, si no había nadie, solo Juan [Sánchez], mi delegado... siento una gran impotencia, porque sé que se miente y que después del descanso el árbitro cambio el criterio y que algo sucedió”, lamenta.

Por su parte la directiva barreña anuncia que recurrirá lo que considera “una sanción desmedida” a su capitán, aunque el club es consciente de que es complicado que prospere ya que el árbitro y su acto gozan del beneficio de la veracidad a no ser que exista una prueba documental que demuestre lo contrario y dado la naturaleza de los hechos es complicado que ésta exista.