Iker, un centrocampista 'made in' Algeciras

Algo debe estar haciendo bien el Algeciras CF cuando cada día más niños de los que nutren la numerosa cantera del fútbol base de la ciudad sueñan con vestir de rojiblanco algún día. Cada vez son más los pequeños que se imaginan saltando al césped del Nuevo Mirador ante miles de espectadores con un primer equipo que pelea por las metas más ambiciosas. Iker cumplió ese sueño el pasado domingo en la victoria de los algeciristas ante el Talavera tras debutar en la Primera Federación con el equipo de su tierra.

Iker Navarro Benito (15/03/2004) es el último canterano que se bautiza con el Algeciras en competición oficial esta temporada. El algecireño de 18 años toma el testigo del tarifeño Pimienta, que se estrenó ante la Cultural Leonesa. El defensa central Curro, el tercero de la terna que realizó la pretemporada, aguarda con paciencia su oportunidad.

Iker es un centrocampista muy prometedor que ha destacado en las filas del juvenil de Fernando Gallego que la pasada campaña logró el ansiado ascenso a la División de Honor. El algecireño criado en la barriada de Cortijo de Vides vive su cuarta temporada como algecirista tras su incorporación en cadete de segundo año.

"Empecé a jugar al fútbol en prebenjamines. He estado en el Atlético Algecireño, el Taraguilla y el San Roque", repasa el algecireño, que todavía apura su formación como juvenil.

El momento de Iker llegó el pasado domingo en el minuto 83, cuando saltó al verde para sustituir a David Martín. "Lo viví con mucha intensidad y con muchas ganas", confiesa el futbolista sobre el debut. "Era un sueño que tenía desde pequeño, el debutar en el Mirador con el club de mi ciudad", admite.

"No me esperaba el entrar al campo, pero siempre hay que estar listo para estas ocasiones", sostiene Iker con madurez. El algecireño da las gracias a todas las personas que han hecho posible su camino hasta este debut y, en especial, al cuerpo técnico de Iván Ania. "Estoy muy agradecido al míster por darme esta oportunidad". ¿Qué te dijo Ania? "El míster me dijo que saliera a tener el balón y a jugar fácil y al terminar el partido me dio la enhorabuena", desvela.

El asturiano valoró la participación del canterano de manera pública en la rueda de prensa posterior al triunfo. Para Ania, Iker fue el único que ciñó al plan para una recta final que tornó el partido en un continuo ida y vuelta.

Los que han seguido de cerca a Iker en los últimos años destacan muchas virtudes. ¿Y él, cómo se ve? "Me defino como un jugador con gran visión de juego y un buen juego entre líneas", dice sin cortarse.

Iván Turrillo y Toni Kroos

Sus referentes los tiene claros: "Mi mayor referente de la plantilla es Iván Turrillo por su gran carácter y su importancia en el juego del equipo", afirma sobre el gran capitán. "Fuera del club, me fijo mucho en Toni Kroos por su facilidad a la hora de tener el balón".

El centrocampista, que se dejó ver durante la pretemporada, pretende exprimir al máximo la oportunidad de poder entrenarse con el conjunto de la Primera Federación. Tras el debut oficial, Iker aspira a estar listo si Ania le reclama para más minutos. "En lo personal, espero seguir creciendo como futbolista en este club y aprendiendo de los consejos de mis compañeros y del cuerpo técnico; y en lo colectivo, ojalá podamos conseguir quedar lo más arriba posible en la clasificación a final de la temporada".