Pimienta, un debut sin complejos

Una de las pocas alegrías del Algeciras CF en la última derrota ante la Cultural Leonesa la protagonizó un chaval de la casa con sus primeros minutos oficiales con la primera plantilla. En poco más de cinco minutos más el añadido, Pimienta se hizo sentir en su debut en la Primera Federación. El atacante de 18 años incluso se atrevió a chutar a la portería defendida por el gigante Salvi. Fue el último ¡uy!, el último coletazo de un Algeciras que lo había intentado todo sin fortuna.

¿Pero quién es Pimienta? Se preguntarán muchos aficionados algeciristas, especialmente los que no hayan seguido al día la pretemporada. Detrás de tan singular apodo está José Antonio Fernández Moreno (24/09/2003), un joven de Tarifa que se ha ganado la atención de Iván Ania en el campo de entrenamiento.

A Pimienta, antes que nada, le gustan que le llaman Pimienta, un sobrenombre que debe a su abuelo. El futbolista desembarcó en la cantera del Nuevo Mirador hace un año cuando llegó desde Tarifa para reforzar al juvenil entrenado por Fernando Gallego. El tarifeño fue uno de los artífices del histórico ascenso de los cachorros rojiblancos a la División de Honor junto a Campaña, delantero que se integró con el plantel de Ania el pasado curso.

Con más de una decena de goles, el escurridizo delantero estaba llamado a ser uno de los elegidos para hacer la preparación con los mayores. Pimienta aprovechó la pretemporada y junto a Curro han sido los dos canteranos que han formado parte de las tres convocatorias ligueras de la nueva campaña.

La situación del partido ante la Cultural, con el Algeciras volcado y asediando a su rival sin éxito, propició que Ania apostase por el tarifeño como el último cartucho a quemar en busca de un revulsivo más. "Estaba muy nervioso al entrar", confiesa el jugador sobre el momento en el que se vio en la banda del Nuevo Mirador para relevar a una institución como Iván Turrillo.

El de Tarifa se incrustó en la banda derecha, tratando de hacer daño al lateral, pero el gol se resistió incluso en la internada que protagonizó en el último suspiro con un disparo manso a los brazos de Salvi. "El portero hizo un partidazo", reconoció el bisoño algecirista.

Al margen del resultado, que lógicamente no fue el soñado, Pimienta se muestra "muy contento" por haber podido dar el paso de estrenarse en una división como la Primera Federación. "Cómo no voy a estarlo", exclama. "Y encima con el Algeciras", valora. Y no le falta razón porque pocos, muy pocos, tienen la oportunidad de alcanzar el tercer peldaño del fútbol español, aunque solo sea una vez.

El chico se ejercita con regularidad con el plantel de Ania. El míster le pidió descaro en el campo. "Que cogiera el balón e intentase encarar", explica. Algo parecido a cuando hace un año el técnico asturiano empezó a dar bola al algecireño Álvaro Leiva, aunque en este caso las comparaciones son odiosas. Paso a paso y paciencia con Pimienta.

Criado en el fútbol base de Tarifa, aunque también pasó por el Taraguilla, Pimienta decidió enrolarse en el proyecto albirrojo juvenil de la pasada campaña con un reto como el ascenso logrado por los niños de Gallego. Ahora, a punto de cumplir 19 años, afronta una temporada clave en la que estará a caballo entre el primer conjunto y al filial. “A trabajar y a aprender”, repite.

El delantero solo tienes buenas palabras para sus compañeros y ve al vestuario "muy enchufado" para lo que se viene por delante con la visita a Badajoz el próximo sábado (19:30). ¿Volverá a formar parte de la expedición? ¿Tendrá más minutos? "Ojalá", dice. La fábrica de la ilusión no se detiene nunca en el Algeciras.