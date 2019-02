Hidalgo: "Con ansiedad y prisas es complicado meterse en la liguilla"

Joaquín Hidalgo, el técnico de la Balompédica Lebrijana, cree que su equipo no mereció la derrota en Algeciras, tildó el arbitraje de “sibilino” y considera que “con ansiedad y prisas es complicado meterse en la liguilla”, en referencia a los albirrojos.

“Ojalá hubiera sido un empate”, comenzó en su repaso del duelo. “Felicito al contrario, no es que haya sido justo vencedor porque se decidió en una acción determinada, un penalti”, opinó. “Nosotros llegamos vivos hasta el final, nos faltó más mordiente, pero estoy contento con los jugadores por su rendimiento”, dijo.

“Si no hay intensidad, el fútbol no existe, es mentira todo; eso del toque toque conmigo no va”, afirmó al ser preguntando por su planteamiento. “Ellos tuvieron el buen hacer, la suerte del penalti”, insistió.

“Nosotros dimos la cara en el campo y sudamos la camiseta para pelear por la permanencia, que es a lo que veníamos”, aseguró Hidalgo.

Hidalgo criticó un “arbitraje sibilino”. “Nos ha pitado una falta y media en todo el partido, no tuvo el mismo rasero, pero no tiene nada que ver en la victoria”.

Sobre el Algeciras, Hidalgó dejó un dardo: “Tiene exceso de ansiedad. Cuando a los equipos le entran las prisas, cambian entrenadores y jugadores, es complicado meterse así en la liguilla”, acabó.