El directivo Rafael Cortés confirmó este martes su dimisión de la junta que rige los destinos del Algeciras CF después de 16 años de pertenencia a la misma. Cortés, responsable de Mantenimiento y Seguridad en el Nuevo Mirador, entre otras tareas, afirmó que se marcha sin discrepancia alguna: "Todo tiene su final, me toca descansar".

Cortés explicó que desempeñaba esta labor bajo el área que coordina su hasta ahora compañero de directiva Miguel Ángel García. A él mismo le adelantó su intención de dejarlo antes de que comenzase esta campaña del regreso del primer equipo del club a Segunda B. El ya exdirectivo aseguró que le pidieron que permaneciese en su puesto durante el partido de la primera jornada, el Algeciras-Villarrubia. Así lo hizo.

"Ésta es una buena directiva, que está haciendo una gran labor. Me llevo perfectamente con todos ellos y no he tenido ni un solo problema porque me han tratado de maravilla. Cuando han sabido que me iba no he parado de recibir llamadas dándome las gracias y animándome. Están luchando por el Algeciras y a mí solo me queda desearle lo mejor al club", dijo Rafael Cortés a modo de despedida.