Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras CF, se mostró "muy decepcionado" con el empate de su equipo ante el Conil CF en el Nuevo Mirador. "Nos podíamos haber metido de verdad en la pelea, pero no aprovechamos el tropiezo del Xerez", lamentó.

El técnico albirrojo fue crítico "con la imagen" de sus jugadores: "Veníamos de un gran partido, de una gran semana, y no hemos sabido meterle el ritmo suficiente. Teníamos trabajado un ritmo alto, pese a que ellos intentaran perder tiempo, como así ha sido. Hacía falta jugar más rápido, con menos toque, y no lo hemos hecho. Luego llegan las precipitaciones, hacemos cosas que no solemos hacemos y eso es el resumen del partido", manifestó.

Fajardo entiende que "no es normal" la imagen que ofreció el equipo ante su afición: "En la primera parte ofrecimos muy poquito y en la segunda, cuando mejor estábamos, entrando por bandas, abriendo el campo, empezamos a dar pelotazos centrales... Se leyó mal esa última parte y al final fue un quiero y no puedo", explicó.

¿Adiós a la liguilla? "Seguimos a cinco puntos, no aprovechamos el tropiezo del Xerez, es una pena porque nos podíamos haber metido de verdad en la pelea. Ahora sí dependemos de que vuelvan a fallar en estos cuatro partidos y se van acabando las opciones", concedió. "Para hacer cuentas hay que ganar y nosotros no lo hicimos".

El técnico no rehuye la pitada: "Todos estábamos muy esperanzados, la bronca de la afición es la misma que nosotros tenemos dentro porque el partido se debería haber jugado a otro ritmo", insistió. "Estamos muy jodidos y no quiero hablar de números porque parecería un ego personal. Estamos a cinco de liguilla y no hemos sabido ganarle a un equipo que está luchando por la permanencia", declaró. "La regularidad es lo que te da estar arriba o no, llevamos cinco-siete meses en el séptimo puesto, esa es la regularidad", zanjó.