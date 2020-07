Los exalgeciristas Eric Samé y Diego Gámiz fichan por el Lincoln de Gibraltar

Los exalgeciristas Eric Samé y Diego Gámiz se han convertido, junto al canadiense Ahinga Selemani, en los últimos fichajes del Lincoln Red Imps FC, uno de los conjuntos más fuertes de Gibraltar.

Diego Antonio Gámiz Maroto, granadino de 28 años, se marchó del Nuevo Mirador al final de la temporada 2018- 2019 después de no haber tenido fortuna. El centrocampista llegó en el mercado de invierno desde Gibraltar como un revulsivo para el ataque. Sin embargo, Gámiz apenas gozó de minutos y las veces que lo hizo no cuajó en el once.

El camerunés Eric Samé jugó en el Algeciras esa misma temporada. Dejó buenos detalles en sus primeras apariciones, pero el ex del Motril no convenció en sus 8 partidos (5 como titular) en los que solo marcó un tanto. Fue diluyéndose y el club le buscó una salida al final de la temporada.