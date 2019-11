Diego Merino, el entrenador del Mérida AD, destaca lo "necesaria" que era la victoria que su equipo logró ante el Algeciras CF. El técnico concede que "pasó de todo" y resalta la capacidad "para competir" de sus jugadores ante cualquier tipo de circunstancia, sobre todo tras la expulsión de Álex Jiménez.

"Esta victoria era muy necesaria, nos hacía falta como el comer. Sabíamos que en ese primer partido que ganásemos pasaría de todo y es el resumen de lo que pasó", manifiesta el preparador emeritense.

"Nos enfrentamos a un buen equipo con balón", elogia Merino con respecto al Algeciras. "La primera parte nuestra me gustó, luego viene todo condicionado por la expulsión. Sabíamos que íbamos a regalar cosas, ellos nos hicieron daño y pasó de todo", añade.

Sobre los penaltis, Diego Merino dice que "fueron todos, según me dicen, incluso uno más que pedimos". "No es normal que esto pase en un partido de Segunda B, es raro, pero me quedo con el equipo compitió y dio la cara y eso me deja satisfecho".

"Me quedo también con lo positivo, con que el equipo está vivo y con que esto nos va a hacer que veamos todo mejor", prosigue. "Me alegro por la gente de aquí, jugadores, empleados, afición, el presi. Esto es fútbol y de un domingo a otro todo cambia".