El Córdoba, un aspirante por comprobar

El Algeciras CF se va a cruzar este sábado (18:00) con uno de los pesos pesados de la Primera Federación. Al margen de todo el morbo que conlleva el regreso de Iván Ania, el Nuevo Mirador recibirá al Córdoba CF, un histórico del fútbol andaluz que figura en el pelotón de candidatos al ascenso, al menos sobre el papel.

El Córdoba llegará con la flecha para arriba tras un arranque de temporada complicado. Los de Iván Ania han logrado dos victorias consecutivas (en Alcoy y ante el Recreativo Granada), dos resultados que han impulsado a los blanquiverdes tras cuatro primeras jornadas decepcionantes con una sola victoria (eso sí, en Murcia) y tres derrotas.

Ania, que ya demostró en el Algeciras su capacidad para apagar a tiempo los fuegos de las crisis, parece que ha disipado un poco las dudas de su comienzo en El Arcángel. Con 9 puntos de 18 jugados, el Córdoba asoma en la sexta plaza a tres de los puestos de play-off y del Algeciras. Cobra valor añadido, por tanto, el duelo que se jugará en el estadio de La Menacha.

Los cordobesistas, además, han conseguido dos porterías a cero para frenar la sangría goleadora de esas cuatro primeras jornadas en las que encajaron ocho tantos. Unos problemas que al algecirismo seguro le recuerda lo ocurrido el pasado curso.

La mayoría de los analistas de la categoría ponen al Córdoba en la zona alta, pero un peldaño por detrás de favoritos como el Castellón, el Ibiza o el Málaga. El Córdoba asume que parte un escalón por abajo, al menos en cuanto a ambición se refiere a la hora de construir su plantilla. Desde la llegada de Antonio Fernández Monterrubio como nuevo consejero delegado del club, el ascenso a Segunda División es la meta marcada, pero a la hora de apostar por la confección del plantel, los blanquiverdes han andado lejos de las pujas por los grandes nombres del mercado, evidenciando que hoy por hoy no son uno de los equipos más pujantes en el apartado económico de la tercera categoría del fútbol español. Los datos que recoge Transfermarkt, el portal web de referencia internacional en lo que a finanzas de los clubes y cotización de los futbolistas se refiere, sitúa al Córodba como el sexto equipo en lo que a valor de mercado se refiere.

Eso no quiere decir que el conjunto cordobesista no cuente con una plantilla importante y el estatus que siempre otorga a los clubes esa amplia masa social que los blanquiverdes arrastran un curso más.

El fichaje de Iván Ania fue la primera piedra del nuevo proyecto de un club que mantiene una columna vertebral en su vestuario con Carlos Marín, Calderón, Gudelj, Diarra, Kike Márquez, Carracedo, Simo o el goleador Antonio Casas.

Los califales se reforzaron en todas sus líneas. A El Arcángel llegaron nombres importantes como los de Adrián Lapeña, Adilson, Toril, Kuki Zalazar, Recio o Carlos Albarrán. Este último siguió el mismo camino de Ania tras declinar la oferta de renovación albirroja y una potentísima propuesta del Ceuta.

Antonio Casas y Kike Márquez, con tres dianas cada uno, lideran la faceta goleadora de un Córdoba que cuenta con pegada y que todavía se está adaptando el estilo de juego de Ania. El Algeciras se topará con un Córdoba CF muy cambiado y que en pretemporada ha dejado tantos destellos esperanzadores como dudas en torno a su juego y, sobre todo, acerca de su capacidad para ser un equipo dominante en las áreas.

Estilo de juego

La confianza que Iván Ania ha depositado en ese grupo de jugadores que suman el grueso de los minutos hasta la fecha es tal que incluso un pequeño cambio en el plan de partido como el que se pudo ver este pasado sábado ante el Recreativo Granada no supuso variante alguna en cuanto a los nombres. Frente al filial rojiblanco, el Córdoba CF jugó con con un 1-4-1-4-1 en el que Diarra se descolgó junto a Kike Márquez, dejando a Álex Sala como único mediocentro defensivo y permitiendo al maliense asumir funciones más ofensivas.

En la rueda de prensa posterior al partido, Ania explicó que buscaba fijar a los mediocentros del rival más cerca de su propio área, evitando la presión a Sala cuando el Córdoba tuviese el balón. Además, la vocación ofensiva de un Diarra que se siente más cómodo cuanta más libertad tiene en el campo también llevó al técnico a probar un dibujo que podría tener continuidad en la visita al Algeciras de este sábado.

Pero más allá del dibujo elegido, y al menos mientras los avatares de la competición no obliguen a otra cosa, el Córdoba CF cuenta con un once inicial que recitar prácticamente de memoria y en el que de momento no se esperan grandes cambios más allá de retoques puntuales.