El Algeciras CF domina con diecisiete títulos el palmarés del Virgen de la Palma

El trofeo Virgen de la Palma tiene los colores de su organizador, el Algeciras CF, por una amplia mayoría de títulos conseguidos. De las veintinueve ediciones celebradas, sin contar su precedente como trofeo Bahía de Algeciras, el club albirrojo ganó en diecisiete ocasiones. La última fue el pasado año frente a la Agrupación Deportiva Ceuta, uno de los dos equipos que más veces ha conseguido la copa de campeón de este trofeo de verano. El otro es el Cádiz.

La cita futbolistica que cada año suele preceder al comienzo de la competición ofical del Algeciras solo tuvo tres ediciones suspendidas en toda su historia, la de 2020, año de pandemia, y las de 2022 y 2023. Volvió a celebrarse en el verano de 2024, y este año, sin patrocinador anunciado, se disputará como único partido de la presente pretemporada albirroja, enfrentándose los algeciristas al Xerez DFC.

Entre los ganadores del trofeo figuran equipos, además del Cádiz y Ceuta, como la Real Balompédica Linense, Recreativo Granada, UD Marbella, UD Los Barrios, Málaga y Olaria Atlético Clube.

Solo una vez se han enfrentado algeciristas y jerezanos para conseguir el trofeo Virgen de la Palma. Fue en la edición de 1994, celebrada el 24 de agosto, cuando el Xerez CD todavía no había sufrido la ruptura en dos de su afición y la división de su nombre. El partido acabó con empate a uno después de que Javi Peña adelantara a los azulinos (47') y Javier León igualara (54'). El Algeciras consiguió el trofeo en la tanda de penaltis.

La copa veraniega albirroja es más añeja si se incluye su denominación como trofeo Bahía de Algeciras, que nació en 1975, con un triangular que ganó el CD Palestino, equipo de Chile creado por la comunidad palestina de la capital del pais sudamericano. El Atlético de Ceuta y el Algeciras CF completaron el cartel en aquella primera edición.