El Algeciras CF 2025-2026 se presenta a su afición con un partido frente al Xerez DFC

El Algeciras CF y el Xerez DFC disputarán este sábado la XXX edición del Trofeo Virgen de la Palma. Será el último partido de pretemporada para ambos, antes del comienzo de sus correspondientes competiciones en Primera y Segunda Federación, respectivamente, y el único que jugarán los albirrojos ante su afición. El césped del Nuevo Mirador todavía no está del todo a punto, ya que el club se ha fijado el primer partido de campeonato en casa, frente al Marbella, como el día tope para que esté en perfectas condiciones. En cuanto a aparcamientos, no estará abierta la zona habilitada para exámenes de conducir vehículos, frente al estadio.

El equipo que entrena Javi Vázquez llegará a la cita tras el partido amistoso contra el CD Estepona, que empató sin merecerlo, donde mostró debilidades a la hora de defender que no había tenido en sus anteriores choques en Málaga y en Sanlúcar, y mantuvo la inoperancia a la hora de crear ocasiones y convertirlas en gol.

Será la oportunidad para los aficionados blanquirrojos de ver en acción a la nueva plantilla, en la que se han registrado trece fichajes repartidos en todas las líneas. Por número destacan las incorporaciones en defensa, con dos porteros nuevos (Iván Moreno y Samu Casado), tres centrales (Víctor Ruiz, Ángel Gómez y Álvaro Astorga) y dos laterales (Joseca y Arauz). También ha cambiado por completo la sala de máquinas del centro del campo, a la que han llegado el tinerfeño Óscar Castro y Jony Álamo, unidos a Riley. Se espera mucho del delantero Juanma García, que arriba a La Menacha con fama merecida de goleador.

La pareja que pueda formar el sevillano en punta de ataque con Manim puede ser letal. En esa línea de delante también se abren expectativas con el regreso de Javi Avilés, después de su larga lesión, y de Rastrojo y Dani Garrido. Este último ya dispuso de minutos el pasado miércoles en Estepona, tras recuperarse de un esguince de tobillo que le tuvo apartado de los entrenamientos varias semanas.

Se mantienen las bajas de Eric Montes y Paris Adot para el partido de este sábado. En la convocatoria para el trofeo Virgen de la Palma ttambiénhan entrado Iván Turrillo, Tomás, Aleix Coch, Recagno y Yannick (portero), además de algunos juveniles como Francis, Adán, Raúl Vilches y David Rodríguez.

El rival

El Xerez DFC (Segunda Federación) está realizando una puesta a punto perfecta. No ha perdido en ninguno de los siete test disputados, ha superado a dos rivales de superior categoría (Sevilla Atlético y Sanluqueño) y ha encajado un gol, en El Palmar contra el Atleti, pero fue capaz de remontar y de imponerse por 1-2. Su último resultado fue en casa contra la Agrupación Deportiva Ceuta B, que terminó en empate a tres, informa Manuela Romero, redactora de Diario de Jerez.

Las sensaciones son inmejorables y las claves, aunque a estas alturas de verano es prematuro sacar conclusiones, se pueden resumir en tres, el buen estado físico de los jugadores, que les permite llevar a cabo la propuesta que a su entrenador le agrada y que pasa por ser intensos, presionar alto e intentar hacer daño a la contra o a base de combinar. La plantilla es superior a la de la pasada temporada, con futbolistas de más calidad y polivalentes, que permiten al técnico, Antonio Fernández, realizar infinidad de variantes; y, por último, la rapidez con la que se han adaptado los nuevos. Con este cóctel lo que sí está claro es que es imposible ilusionar más a una afición.

Entre las incorporaciones al cuadro azulino para la inminente temporada están las del central zurdo, Carlos Daniel Dorado, el portero Oier Arribas -formado en la cantera de la Real Sociedad-, y la del centrocampista jerezano Curro Rivelot.

El técnico del Xerez DFC espera que en Algeciras su equipo "haga las cosas como las estamos haciendo, que compita, que sea un equipo sólido y ordenado. Hay algunas cosas que estamos consiguiendo y otras que debemos mejorar, pero para eso están estos partidos, que no tienen repercusión".