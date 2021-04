Competición desestima el recurso del Linares y el Algeciras jugará el domingo

El partido entre el Linares Deportivo y el Algeciras CF, definitivamente, se jugará este próximo domingo a las 18:00 en Linarejos. Competición ha desestimado este jueves el recurso presentado por el Linares para el aplazamiento del encuentro por el brote de coronavirus que sufrió la pasada semana la plantilla azulilla. La Federación ha ratificado la decisión anunciada el pasado miércoles por el Juez Único y ha ordenado la disputa del duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el playoff de ascenso a Segunda en el grupo IV.

El Linares ha comunicado que "acepta" la decisión pero "no la comparte", ya que entiende que "entraña un riesgo para la salud" de sus futbolistas afectados por el virus. Buena parte de los enfermos ya se han recuperado aunque apenas han podido ejercitarse con el grupo. La entidad de Linarejos está pendiente de los resultados de los test practicados este jueves para conocer con cuántos efectivos puede contar el domingo.

"La Real Federación Española de Fútbol ha desestimado la solicitud de aplazamiento del Linares Deportivo para su partido frente al Algeciras CF. El duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase 2 se disputará en su fecha y horario previstos, el domingo 11 de abril a las 18:00 en el estadio municipal de Linarejos", ha comunicado la directiva del Linares.

"El club azulillo, pese a que ha intentado a lo largo de la semana que sus demandas fueran aceptadas, no ha obtenido el beneplácito del organismo competente. El Linares Deportivo acepta la decisión de la federación, pese a que no la comparte en absoluto", sostiene.

"El club, que esta misma tarde sabrá si recupera o no a buena parte de la primera plantilla afectada por la Covid-19, entiende que no se dan las circunstancias idóneas para jugar este fin de semana dado el escaso número de entrenamientos previos. Cómo vuelvan al campo los futbolistas que han permanecido estos últimos once días aislados en sus domicilios por la enfermedad es, además, una incógnita. La entidad trasladó a la federación su preocupación en este sentido, pues quiere evitar riesgos que puedan comprometer la salud de sus jugadores, pero la misma ha rechazado sus peticiones. Según carta remitida por la Dra. Helena Herrero, jefa de os servicios médicos de la RFEF, no existe ningún motivo sanitario para el aplazamiento del partido con el Algeciras CF", relata el club jiennense.

"Desde el área médica del Linares Deportivo no se entiende que este caso no entrañe ningún problema para la salud, pues tras el enfrentamiento con el Algeciras, los hombres de Alberto González, de haber superado la enfermedad y sin apenas preparación, tendrán que hacer frente a otros dos compromisos en apenas siete días, ambos fuera de casa: contra el San Fernando (miércoles 14) y Sanluqueño (domingo 18)", acaba el comunicado del Linares.

El Algeciras CF, que se solidarizó con la plantilla linarense cuando se dio a conocer el brote de Covid de la pasada semana, acatará la decisión de la Federación como ha venido haciendo durante la temporada.