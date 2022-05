Castro: "Tenemos que sacar el orgullo ante el Algeciras, todavía nos jugamos muchísimo"

Nacho Castro, el entrenador del San Fernando CD, instó a su vestuario, con él a la cabeza, a "sacar el orgullo" en el partido de este domingo ante el Algeciras CF en el Iberoamericano (12:00). El técnico se mostró autocrítico con "la situación" que atraviesa su equipo y llamó a su afición a apoyar en esta recta final de temporada: "Qué mejor que un derbi para resarcirnos".

Sobre los albirrojos, el preparador azulino destaca sobre todo el desequilibrio de la parcela atacante: "El Algeciras un equipo que ha tenido una regularidad con sus momentos de altibajos, como ha sido la categoría en general. Después del Castellón parecía que no tenía opciones, pero la victoria ante el Sevilla Atlético le ha metido ahí y para ellos es un partido para reengancharse de manera definitiva faltando dos jornadas", opinó. "Es un equipo que domina muchos registros y sabe cuando tiene que ser vertical, con jugadores arriba muy desequilibrantes que con poco te pueden hacer mucho daño", apuntó.

Castro da importancia a la cita y un rango especial: "Es un derbi contra un equipo con el que hay mucha rivalidad. Es importante para nosotros y para la afición, y qué mejor partido para intentar resarcirnos después de la imagen que dimos el pasado domingo", reflexionó.

"Es el momento de sacar el orgullo y de creer", proclamó Castro "Sabemos que estamos en una situación en la que venimos con unos resultados paupérrimos. A falta de diez jornadas nos veíamos en un objetivo súper bonito y lo hemos tirado en un mes... No hay más", lamentó. "Al final tú puedes competir y perder, pero la imagen del otro día es complicado de entender porque no es el equipo que hemos sido en muchas partes del año", aceptó. "Todavía nos estamos jugando muchísimo, con 47 puntos no alcanzamos objetivamente la salvación y representamos a una institución y a nosotros mismos", advirtió.

Castro asume que el Algeciras contará con mucha gente en las gradas de Bahía Sur. "Intentaremos que no hagan mucho ruido y eso pasa por hacer un buen partido y ganar para cambiar la dinámica", sentenció.

El míster del San Fernando entiende que fue "positivo" el encuentro con la afición y las peñas de esta semana. "Creo que se debería hacer con más regularidad porque estar cerca de nuestra gente es importante. Ojalá ese apoyo lo veamos reflejado el domingo, aunque sabemos que no estamos en situación de exigir, somos nosotros lo que tenemos que cambiar esa dinámica y esa imagen".

El técnico sigue sin tener en condiciones a Caballero, tiene la duda de Calderón y cuenta con Rodrigo, que ya entró la semana pasada y pudo jugar unos minutos.