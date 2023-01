Iván Ania: "Hay que estar tranquilos, las notas se dan en junio"

Iván Ania ve muestras de "crecimiento" en su equipo a pesar de que se prolonga la racha sin victorias, especialmente en el Nuevo Mirador. Tras el empate ante el Badajoz, el técnico lamentó que "un error" marcase la diferencia, aunque subrayó su satisfacción por el juego. "Hicimos un buen partido", sentenció.

"El partido hay dos maneras de verlo: una, que siendo muy superior no nos dio para ganar; y la otra, que el partido se nos puso feo y, contra un equipo que no tiene problema en meterse con diez por detrás del balón, fuimos capaces de sumar. Además ganamos el golaveraje", comenzó Ania su comparecencia tras el duelo.

"Hicimos un muy buen partido. Los 35 primeros minutos fuimos muy superiores hasta el penalti en un error que cometemos. Luego estuvimos diez minutos acelerados, cabreados con el árbitro, sin hacer lo que estábamos haciendo. En la segunda parte solo hubo un equipo, tuvimos el peso y no pudimos hacer ese segundo gol, pero creo que interpretamos bien el partido. Esta vez, el ir por detrás no nos creó ansiedad", opinó el asturiano.

"Es una pena porque solo es un punto, pero creo que el equipo estuvo muy bien", insistió Ania. "La manera es esta. Concedimos muy poco y generamos mucho de llegadas, aunque no tanto a la hora de cristalizar en ocasiones", aceptó.

"Eché en falta algún disparo desde fuera, queremos muchas veces entrar en combinación y paredes, hay que probar a los porteros también. Pero en cuanto al juego me voy con buena sensación", reflexionó.

Para Ania, "la diferencia es que cometimos un error que nos penalizó y ellos no" y quitó hierro al penalti de Admonio. "Es una decisión en centésimas de segundo, no acertada, pero Admonio es un jugador importante para nosotros y esto le va a hacer crecer".

El técnico del Algeciras pide calma: "Estamos muchos equipos en muy pocos puntos y las notas son en junio. En junio hablaremos. Lo que vimos en el campo es la manera de llegar a una buena nota", repitió una y otra vez, convencido de la mejoría. "En el momento que minimicemos errores, iremos para arriba seguro porque somos muy buen equipo, veo crecimiento y eso es una señal positiva".

Preguntado por los fichajes que tienen que llegar, Ania deslizó lo siguiente: "Mañana (por el lunes) no esperéis a ninguno. Estamos en ello, tenemos clarísimo lo que queremos reforzar pero no es fácil. Puede ser que no venga nadie, no porque no queramos sino porque no se dé. No tenemos capacidad para pagar traspasos y tampoco me gustaría tener que acudir a un jugador en paro", explicó.