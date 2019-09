El entrenador del Club Deportivo Badajoz, Mehdi Nafti, consideró tras vencer su equipo al Algeciras CF (2-1) que los albirrojos quizá salieron al Nuevo Vivero con más precauciones que en jornadas precedentes: "Han cambiado un poquito, se han protegido un poco más. A veces el fútbol más atractivo no es el más eficaz. Mi equipo cogió mucha confianza y eso nos ayudó a derrotarlos".

"Estoy muy contento con los tres puntos. El primer tiempo fue un ni fu ni fa, con tan poca intensidad. A raíz del segundo gol nuestro el rival estaba muy tocado y debimos hacer el tercero. Nos relajamos un poquito-mucho y, al final, te vas a casa con una victoria muy sufrida", señaló.

"No puedo explicar esta actitud. Tengo que hablarlo con los chicos. Yo les advertí durante toda la semana de un partido trampa, pero lo que sí es cierto es que a veces no salen las cosas como a uno le gustaría y hay buscar explicaciones", afirmó el técnico del conjunto extremeño de los instantes, sobre todo en la primera parte, en el que el Algeciras CF llevó no solo la batuta del juego, sino también las ocasiones.

Nafti comentó acerca de la presunta relajación de su equipo: "Tuvimos dos ocasiones de gol después de haber hecho el 2-0. Nos han anulado tantos en las dos últimas jornadas y... Prefiero quejarme ganando porque, si me quejo perdiendo, parece una excusa y no quiero que sea así. No sé qué nos pasó en algunos momentos, si fue cansancio, ansiedad, que el rival también arriesga... pero el caso es que nos relajamos. Adilson tuvo el 3-1 en una contra en la que disparó y el portero del Algeciras la paró. Ellos lanzaron una falta al final en la que sufrimos mucho".

El preparador franco-tunecino hizo una llamada al optimismo pese a lo apretado del resultado. "Vamos a ver la botella medio llena. Son tres puntos, orgulloso como siempre de mis chicos, pero todo mejorable".

El técnico del Club Deportivo Badajoz aseguró que a los suyos les faltaron varias cosas: "Nos faltó velocidad, amplitud y hubo demasiada distancia entre Caballero y Maestre con Gorka y Dani y no conectábamos en campo contrario. Dábamos muchos pasos horizontales y se producían pérdidas de balón. Vamos a seguir trabajando pero siempre es mejor hacerlo tras ganar tres puntos".

"Estoy un poco decepcionado por el gol encajado pero tampoco vamos a quejarnos porque todo el mundo sufre y esto es así", subrayó.