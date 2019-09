El entrenador del CD Badajoz, Mehdi Nafti, se deshizo este viernes en elogios a su próximo rival, el Algeciras Club de Fútbol, y a la filosofía de juego de los de Emilio Fajardo. El preparador de los pacenses sostiene que los albirrojos aún están envueltos "en la dinámica ganadora que les llevó a conseguir el ascenso" y recalcó su capacidad para disparar a puerta.

Nafti vaticina que el partido con el Algeciras será “muy distinto” al que su equipo disputó la pasada semana con el Cádiz B y en el que obtuvo el triunfo “por la filosofía de juego” de ambos rivales.

“El Algeciras está todavía surfeando sobre la ola del ascenso”, dijo. “Es un equipo que tiene una confianza enorme y la estadística después de tres semanas está a la altura de la filosofía de juego que tiene”.

“Es un equipo que le gusta tener la posesión del balón, llevar la iniciativa del juego, es de los que más ha tirado a puerta de nuestro grupo, propone mucho y es muy preciso en campo contrario”, detalló el entrenador franco-tunecino.

“En definitivas es un equipo alegre, que está con la dinámica ganadora de la temporada pasada”, insistió.

El entrenador albinegro aseguró que “hasta el mismo día del partido” no decidirá qué dibujo táctico dispone ante los algecireños e insistió en que no descarta hacer cambios en su retaguardia, a pesar de que el Badajoz es el único equipo de Primera, Segunda y Segunda B que aún no ha encajado un solo tanto. “Al final no es una cuestión de nombres, sino de dinámica de grupo”, defendió.

“Me hubiese gustado que ante el Sevilla Atlético y el Cádiz B Kike [Royo, el guardameta] hubiese tenido menos protagonismo”, admitió. “Por un lado me refuerza en la idea de que tenemos un gran portero, pero si lo podemos solicitar un poquito menos, mejor”.

Nafti puso en valor el arranque liguero del Badajoz (uno de los conjuntos que comparte la cabeza de la tabla del grupo IV de Segunda B con siete puntos) y deslizó: “Mirad cómo han empezado los otros equipos supuestamente fuertes de la categoría: el Burgos no ha ganado todavía, el Nástic lleva dos derrotas, el Ibiza ya ha perdido un partido y en nuestro grupo el Recre, el Cartagena... todo el mundo está sufriendo”.

“No hay ningún partido fácil, los supuestos equipos pequeños ya no lo son tanto, los grandes no son tan grandes y como siempre le repito a los míos, al final son todos jugadores de Segunda B”, reflexionó en voz alta en su comparecencia ante los medios locales previa al duelo con los algeciristas.

“Ésa es la realidad, si los míos están en el Badajoz es porque nadie les quiso en Segunda A y desde esa humildad les corresponde ponerse el mono de trabajo y demostrar que pueden jugar en una división superior”, abundó. “Tienen toda una temporada para demostrarlo”.