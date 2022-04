Ania insinúa que el director deportivo del UCAM bajó al descanso a hablar con el árbitro

El entrenador del Algeciras CF, Iván Ania, encajó el empate ante el UCAM con cierta decepción aunque aseguró que "el punto no es malo", sobre todo tras ver como se puso el partido. El asturiano expresó su malestar por un hecho que ocurrió en el descanso. Ania insinuó que el director deportivo del UCAM bajó en el intermedio a hablar con el vestuario de los árbitros. "No entiendo que hace gente que no sea del cuerpo técnico o jugadores hablando con el árbitro en el descanso", criticó.

El míster del Algeciras opinó sobre el desarrollo del partido: "Tuvimos un inicio bastante bueno con tres ocasiones. Creo que esa primera media hora estuvimos bien aunque nos costó un poco entender el inicio del juego y luego los quince últimos minutos de la primera parte no estuvimos bien. Salimos fuertes en la segunda mitad, hicimos el gol, tuvimos la de Leiva y luego ya se nos fue complicando a raíz de las expulsiones", resumió.

Sobre las dos expulsiones, Ania entiende que "la de Almenara es muy rigurosa, es una falta en un cuerpeo" y "la segunda parece que puede ser". "Nos quedamos con dos menos, tocó juntarse y sufrir. La pena es que el gol nos lo hacen a balón parado, deberíamos ser más contundentes en esas acciones", lamentó.

"El empate no es malo, pero estamos decepcionados", aceptó Ania, antes de relatar lo que le molestó en el intermedio. "El problema es cuando vamos a salir del descanso en el túnel de vestuarios está el director deportivo del UCAM, esto es una verbena, todo el mundo por los pasillos... o empezamos a controlar estos temas o jugamos en inferioridad. No entiendo qué hace gente hablando con el árbitro al descanso que no sea cuerpo técnico o jugadores", criticó.

Sobre Tárraga Lajara, el algecirista también se mojó: "A este árbitro lo catalogaba como el mejor que nos había pitado, de hecho lo felicité el día del Baleares, pero no creo que haya estado tan acertado hoy", dijo.

El algecirista, no obstante, considera que su plantilla no debe obsesionarse con las polémicas arbitrales: "No debemos perder energía en cosas que no podemos controlar. Lo que tenemos que hacer es reconducir esa rabia en el campo con intensidad y siendo ambiciosos".

"Son cuatro empates seguidos y sabemos que para conseguir los objetivos pasa por hacerlo en casa. Son oportunidades que estamos dejando pasar y no terminamos de dar ese salto que nos meta de lleno en el playoff", reflexionó el asturiano.

"Seguimos vivos, faltan cinco jornadas y vamos a jugar contra rivales que se juegan lo mismo que nosotros", continuó Ania, animando el discurso. "Quedan cinco jornadas y lo vamos a conseguir".