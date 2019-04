El Algeciras brinda el partido con el Xerez CD al centenario aficionado Eduardo Pérez

El Algeciras CF rendirá homenaje el próximo domingo, antes del partido con el Xerez Club Deportivo (17:00), a su aficionado más longevo. La directiva quiere reconocer a Eduardo Pérez Bautista, un emblemático abonado albirrojo que el 17 de mayo espera soplar las velas de su 100 cumpleaños junto a sus seres queridos.

"Nuestro aficionado Eduardo Pérez cumplirá 100 años y no podemos hacerle mejor regalo que lograr un triunfo ante el Xerez CD", desea el club algecirista en el cartel de un encuentro que tiene como protagonista la reconocible figura de Eduardo Pérez. Los fieles asistentes al estadio Nuevo Mirador guardan un especial cariño a este seguidor incombustible, el particular abuelo del algecirismo, que acude siempre a los partidos en casa, acompañado por su hija y su nieta. "Mientras la salud me lo permita, aquí estaré", aseguró Eduardo en una entrevista a Europa Sur cuando iba por los 97 años. Y ahí sigue al pie del cañón.