El Algeciras, ni frío ni calor

El fútbol siempre pone a cada equipo en su sitio. Completada la primera mitad de la temporada, el Algeciras CF ocupa la décima posición del grupo II de la Primera Federación con 27 puntos. Después de haber estado coqueteando casi toda la primera vuelta con los puestos de play-off de ascenso, el conjunto de Lolo Escobar ha caído a la parte templada de la clasificación. Los del Nuevo Mirador están bien posicionados para cumplir su objetivo prioritario de la permanencia, aunque, por experiencia, tampoco deberían relajarse.

El Algeciras arrancará el próximo domingo en el Nuevo Mirador (12:00) ante la UD Melilla la segunda parte de la competición. Los de Escobar disfrutan de un colchón importante de diez puntos sobre los puestos de descenso (en los que está el Melilla), pero se han alejado de la zona VIP a ocho puntos. Las tres últimas derrotas consecutivas y la velocidad de crucero del Recreativo de Huelva han encarecido mucho la puja por la quinta plaza del grupo, la única que parece accesible en un vagón de cabeza que está uno o varios peldaños por encima del resto de los mortales.

Cruzado el ecuador, los rojiblancos dejan atrás un pico del calendario durísimo y se van a medir a rivales más cercanos a su talla. Sin duda es el momento para que el conjunto de Lolo Escobar retome el camino y se reconcilie con un Nuevo Mirador donde no gana desde que venció en octubre al Ceuta. La solidez como local suele ser el mejor indicador de que un equipo carbura bien.

Con 27 puntos, el Algeciras está a 18 de esos 45 que suelen certificar la salvación. Eso quiere decir que los del Nuevo Mirador están a seis victorias o cinco y tres empates (o cuatro y seis igualadas). Todavía queda mucha tela por cortar. El pasado curso bastaron con 44 puntos (en el otro grupo) aunque decidió el golaveraje de forma agónica. Mejor no volver a arriesgarse. La experiencia vivida la pasada temporada debe servir para no bajar el listón y morder hasta que el objetivo esté completamente asegurado. El proyecto institucional no contempla otra cosa que no sea mantener la categoría para intentar dar un salto de calidad el próximo verano.

Hace un año, el Algeciras finalizó la primera vuelta con 23 puntos, cuatro menos que ahora. El cuadro entonces dirigido por Iván Ania se posicionó duodécimo en la tabla, aunque las distancias eran muy diferentes. Los rojiblancos estaban solo un punto por encima de la zona de descenso y a diez de la quinta plaza que ocupba el Racing de Ferrol (uno de los que subió). Los de Lolo Escobar gozan ahora de diez puntos sobre el descenso ya que los cinco de abajo han sumado mucho menos de lo esperado.

El pasado curso acabaron la primera vuelta con 27 puntos el Celta B y el Mérida, y ambos se salvaron sobradamente. El filial vigués acabó disputando el play-off de ascenso tras una excelente segunda vuelta y los romanos terminaron octavos y sin apuros.

Con 18 encuentros por delante, lo más urgente es zanjar el bache de resultados con una victoria que devuelva la normalidad, aunque el ambiente en el entorno algecirista se mantiene en calma. De las tres últimas derrotas, se puede decir que las de Málaga y Castellón eran esperadas. Sí escoció la sufrida ante el Recre en casa, pero la afición se está mostrando bastante indulgente con un equipo que está dando la cara y que se ha ganado el crédito en las quince primeras jornadas.

La lupa se centrará en Lolo Escobar y en un once que mutó muchísimo en Castalia. ¿Repetirá la apuesta el técnico o volverá a la fórmula anterior? Lo único seguro es que Iván Turrillo se perderá su tercer partido seguido por sanción (de los cuatro que tiene). Los rojiblancos no saben ganar sin su capitán.