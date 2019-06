El Algeciras CF ha comunicado que el Real Jaén CF dispondrá de una taquilla con 500 entradas reservadas para sus aficionados el domingo en el Nuevo Mirador para el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda B que dará comienzo en el estadio de La Menacha (19:00).

El club albirrojo hizo este anuncio para garantizar el paquete de entradas que el Real Jaén solicitó a comienzos de semana. El Algeciras, que tuvo algunos retrasos en la imprenta y no pudo sacar el papel a la venta hasta el jueves, recibió algunas críticas, la mayoría por parte de hinchas jiennenses, por no haber enviado las entradas hasta la ciudad del Santo Reino. Los del Nuevo Mirador, no obstante, aseguran que la hinchada visitante tendrá "una taquilla especial" el mismo domingo abierta hasta las 18:30 con las 500 localidades solicitadas.

La directiva algecirista también mandó un recordatorio "a todos aquellos abonados que deseen ver el partido en el Fondo Sur" para que "adquieran una localidad de dicha grada para poder facilitar un control de asistencia".

El club anima a sus aficionados a que retiren por anticipado la entrada para evitar colas el día del partido, que desde las 14:00 empezará a animar el ambiente en la sede social con paella y una jornada de convivencia.