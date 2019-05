El Algeciras CF consiguió la victoria (0-1) en El Rosal de Puerto Real ante el Cádiz B y se jugará sus opciones para estar en la liguilla ante la UD Los Barrios el domingo 19 (12:30) en el Nuevo Mirador con un derbi comarcal entre dos candidatos al playoff de ascenso.

El algecireño Antoñito marcó el gol del triunfo en el minuto 36 con un zapatazo desde fuera del área. El equipo de Fajardo hizo el pasillo al filial cadista que dirige el exalgecirista Juanma Pavón, que se proclamó campeón del grupo X de Tercera tras conocerse al mediodía la derrota del Utrera con el Arcos. Los albirrojos salieron con empuje y gozaron de varias ocasiones a través de su pichichi, Antonio Sánchez. No fue hasta pasada la media hora cuando Antoñito conectó un disparo que sorprendió al guardameta amarillo.

Cádiz CF B 🆚️ @AlgecirasCF📹 Salen los equipos al terreno de juego... ¡vamos que esto comienza! 🚀🚀Detallazo del conjunto rojiblanco... ¡GRANDES!👏👏#CádizBAlgeciras pic.twitter.com/4ErayJIKiB — Cádiz CF - Cantera (@Cadiz_CFCantera) 12 de mayo de 2019

Con el viento fuerte de levante como protagonista, el Algeciras aguantó el tipo durante la segunda mitad, con Eolo en contra, ante un rival que evidenció que ya no se jugaba nada, aunque no dejó de apretar hasta el último momento. Los del Nuevo Mirador logran su tercera victoria consecutiva, algo que no habían logrado con Fajardo al frente, y afrontarán la última jornada a dos puntos de la cuarta plaza que defiende la vecina Unión.