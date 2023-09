Berenguel se queja del penalti que originó el 1-1: "Este año no se iban a pitar penaltitos"

Héctor Berenguel, entrenador del San Fernando CD, se mostró convencido de que sus jugadores “hicieron un esfuerzo para, al menos, haber sumado un punto” en su visita al Nuevo Mirador, en el que su equipo cayó 2-1 a manos del Algeciras. El técnico azulino se mostró muy critico con la decisión del árbitro de sancionar, al filo del descanso, el penalti que dio origen al 1-1. “Era una jugada clave”, recalcó. “En las reuniones nos dijeron que no se pitarían penaltitos”.

“El partido lo encaramos bien, con tranquilidad, sabiendo lo que teníamos que hacer en cada momento, sin dejar que el Algeciras llevase el mando del partido”, comenzó el preparador azulino su análisis “Tuvimos ocasiones muy claras y al final nos pudimos adelantar, pero no supimos jugar los cinco últimos minutos del primer tiempo, les dejamos que ellos se viniesen arriba y nos empataron”.

“Empezamos bien la segunda parte, pero una pérdida nos penalizó y llegó el 2-1”, amplió. “Después lo intentamos, tuvimos alguna para que llegase el empate, pero a pesar de que los jugadores trabajaron bien no tuvimos acierto”.

“Nos faltó concretar alguna más, porque al final encajamos dos goles, porque tuvimos opciones, pero no tuvimos la suerte o la fortuna de anotar el dos-dos”, valoró.

“Ahora lo que tenemos que hacer es analizar los errores que hayamos cometido y tratar de dar continuidad a los aciertos, porque la realidad es que tenemos cero puntos”, analizó. “No queda otra que mañana volver a entrenar, levantarse y tratar de hacer un buen partido el domingo próximo”.

Preguntado por el penalti a favor del Algeciras que dio origen al tanto del empate, dijo: “Lo único que voy a decir al respecto es que he estado en dos reuniones y este año y no se iban a pitar penaltitos... y no sé. Es una jugada de las que hay muchísimas en cada partido. ¿Cuántas habrá? ¿Para ustedes ha sido penalti?”, preguntó a los informadores presentes en la sala de prensa del Nuevo Mirador, sin obtener respuesta.

“Fue una jugada clave, porque no es lo mismo irte ganando al descanso a que te piten eso y llegue el empate”, dijo. “Vuelvo a repetir, no iban a pitar penaltitos, pero ahora parece que sí. Es que el jugador [en referencia al algecirista Javi Cueto] ni llegaba al balón, pero no quiero extenderme mucho, porque al final lo que hace todo esto es perjudicar y lo único que nos debe ocupar es lo que depende de nosotros”.

“También es verdad que era un partido difícil, un derbi que además empezó muy accidentado y sinceramente confío en que Admonio se encuentre bien y se recupere”, subrayó en relación al defensa local que tuvo que ser sustituido. “En los continuos choques el árbitro ha podido acertar o no, igual que nosotros, pero hay una jugada que yo creo que es muy clara”.