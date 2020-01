El meta Javi Jiménez está deseando que llegue el próximo domingo, día en el que el equipo en el que desembarcó el pasado lunes, el Algeciras Club de Fútbol, recibirá en el Nuevo Mirador la visita del Badajoz y en el que el riojano se estrenará como albirrojo. El portero llega “para sumar”, convencido de que su experiencia es un aporte importante para el vestuario y de que el conjunto algecirista “va a lograr el objetivo” que no es otro que la salvación.

Javi Jiménez llegó a debutar en Primera con el Levante y acumula más de 10.000 minutos sobre el césped en Segunda división con clubes como Real Valladolid, Elche, Alcorcón y Real Murcia.

El nuevo portero albirrojo ya experimentó la pasada campaña una vivencia similar a la que afronta ahora: se incorporó al Atlético Sanluqueño a mitad de temporada y colaboró a la salvación de los verdiblancos. “En el fútbol nunca nada es fácil, pero tengo claro que todos juntos vamos a lograr los objetivos. No tengo ninguna duda. Si no lo creyese no hubiese dado el paso de venir”, afirma con rotundidad, basándose en su experiencia.

“Es verdad que este grupo cuarto es muy complicado, yo creo que el más difícil de toda la categoría, porque están las fuerzas muy parejas entre todos los equipos, pero con lo que ya tenía y con los refuerzos que están llegando estoy convencido de que vamos a salvar la categoría”, sostiene con rotundidad.

“Mi primera sensación es que he llegado a un vestuario comprometido, con jugadores que son conscientes de lo que nos estamos jugando, que saben lo que queremos todos y esa unión y ese buen ambiente que se respira en la caseta es un motivo más para que seamos optimistas”, subraya.

"Ni he venido a quitarle el puesto a nadie ni voy a pensar en la sombra de nadie"

El nuevo cancerbero albirrojo está convencido de que la sombra de Jesús Romero, al que primero una lesión y después un error burocrático han impedido jugar esta temporada en el Algeciras, la misma que sobrevoló a Lopito durante toda la primera vuelta, no afectará a su rendimiento. “Yo no he venido ni a quitarle el puesto a nadie ni a competir con nadie, soy simplemente uno más, intentaré dar lo mejor de mí mismo cada vez que el míster lo requiera y trataré por todos los medios posibles que el equipo alcance sus objetivos”.

“Ni pienso ni voy a pensar en la sombra de nadie ni nada de eso”, recalca.

“Yo voy a aportar al Algeciras mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha ilusión, ambición y sobre todo creo que la experiencia”, sostiene el guardavallas. “La experiencia es importante en cualquier equipo y yo voy a tratar de aportar ese granito para sumar al grupo”.