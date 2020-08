El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Salva Ballesta, resalta la “seriedad y compromiso” por parte de la entidad a la hora de confeccionar el proyecto albirrojo en su segunda andadura consecutiva en la Segunda división B e invita a los aficionados a que sientan que el club es “como parte de la familia” y a adquirir el abono.

“Es importante que cuando lleguemos a casa el Algeciras sea como un hijo más, parte de nuestra vida, parte de nuestro sentir y a partir de ahí es cuando las grandes empresas, los grandes proyectos y los grandes clubes crecen”, sostiene el preparador de los albirrojos.

Ballesta, que recalca el buen trato que ha recibido en el club y en la ciudad desde su llegada el pasado mes de enero, agradece la dedicación con la que está afrontando la directiva que encabeza Nicolás Andión la inminente campaña. “Que a nadie le quepa duda de que en estos momentos de crisis a todos los niveles cuesta mucho hacer un equipo, pero están haciendo un esfuerzo tanto el club como los jugadores, que están aceptando nuestra oferta por lo que escuchan contar a otros compañeros”.

“Eso ha permitido que algunos de los futbolistas hayan llegado al Algeciras sacrificando algo tan importante en la vida para todo el mundo como es el apartado económico”, subraya el preparador albirrojo.

“Estoy seguro de que les llegará la recompensa, pero también es verdad que se embarcan en este proyecto que va a ser muy bonito, pero duro”, abunda.

“Que nadie piense que esta temporada no va a ser costosa, es el momento de los líderes tanto a nivel de club como a nivel de jugadores”, recalca Ballesta en referencia a la próxima andadura. “En ese apartado no me cabe la menor duda de que rozamos la excelencia”.

“Es el momento de sentirse orgulloso, de dar ese paso adelante”, agrega el míster, que expresa su extrañeza por el hecho de que “de momento” no se haya permitido el acceso de espectadores a los partidos de fútbol como consecuencia de la crisis del coronavirus.

“Si no pueden ir al estadio, la fórmula para que la directiva, los jugadores, los empleados sientan el calor de su gente es que los seguidores se hagan abonados del club”, solicita el preparador. “No nos equivoquemos, el club os necesita, el Algeciras os necesita”.

"Desde que llegué aquí me han dicho que Algeciras es un pueblo de especiales, toca demostrarlo pero también por este motivo y a cambio yo como entrenador os juro que todos mis jugadores van a dar hasta la última gota de su sangre en el terreno de juego para intentar llevar este club a lo más alto”, concluye.