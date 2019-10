La Segunda B tiene días especiales y este domingo es uno de esos días. El algecirismo se viste de etiqueta para ver como su Algeciras CF recibe al Córdoba CF (18:00, en directo por Footters) en un encuentro que el Nuevo Mirador llevaba catorce años sin presenciar. La octava jornada del grupo IV, el primer medio día del club de los albirrojos esta temporada, augura una entrada de público de superior categoría.

El algecirismo aguarda expectante e incluso ansioso después de dos desplazamientos consecutivos de un equipo que dejó escapar la victoria en el último segundo en Cádiz y que el pasado domingo en Cartagena encajó su segunda derrota del curso. Este balance de un solo punto de los últimos seis no ha perturbado para nada a un equipo y a una afición que se mantienen invictos en casa, donde el Algeciras ha ofrecido su mejor versión de sí mismo y donde ha cosechado sus dos triunfos.

Emilio Fajardo, el técnico albirrojo, sostiene que sus jugadores "están como locos para poner las cosas difíciles para el domingo". El míster tendrá que hacer cuatro descartes esta vez ya que sólo arrastra una baja, la del centrocampista Pablo Ganet, que este domingo juega un amistoso con Guinea Ecuatorial. El malagueño se libra del siguiente compromiso de su selección y podrá estar para San Fernando. El central Albert Alavedra estuvo indispuesto un día por enfermedad y por lo demás, el resto afila garras para tratar de estar en el once. "Sabemos el ambiente que nos vamos a encontrar, la repercusión que tendría ganar al Córdoba y agradezco el esfuerzo que todos están haciendo", remató Fajardo.

El once es una incógnita dentro de la continuidad de las últimas semanas. Fajardo no va a hacer experimentos y seguramente repita la fórmula que funcionó ante el Sevilla Atlético, con protagonismo para Antoñito, Antonio Domínguez, Martos... y un '9' que sigue en litigio con hasta cuatro pretendientes. Caturla podría volver al mediocentro para dar equilibrio.

Fajardo afirma que el duelo ante el Córdoba es "un partido que se merece nuestra afición". "Hemos ascendido para esto, para tener días así", proclamó. ¿Cómo afrontarlo? "Ser nosotros mismos. Dar la imagen que estamos dando, ser muy competitivos con balón, dar el nivel que estamos dando con él y humildes sin él porque nos encontraremos a un rival técnicamente muy bueno que marca las diferencias", advirtió.

El míster albirrojo no quiere dar vuelo a las bajas cordobesistas: "Si sale Javi Flores entrará Ortuño y sino entrará Imanol... Da igual, el Córdoba en comparación a nosotros estamos hablando de palabras mayores. Es una plantilla hecha para ser campeona, un equipo que viene de Segunda división con un presupuesto enorme y unas vistas muy cortas en Segunda B. Solamente piensan en subir a Segunda, volver a estar donde estaban la temporada pasada y da igual que caiga un jugador u otro", reflexionó.

Tirón de orejas por el campo de entrenamiento

Emilio Fajardo se quejó por las condiciones en las que tuvo que entrenarse el Algeciras esta semana ante la imposibilidad de usar todo lo posible el césped del Nuevo Mirador. Lo hizo en la rueda de prensa que ofreció el viernes y no se mordió la lengua. "El Algeciras no puede estar tirado en una plaza de un pueblo (estaban en Tesorillo) y dar esa imagen que dimos, no puede ocurrir si queremos un Algeciras que se quiera comparar a los rivales que tenemos a día de hoy", criticó.

"Estamos regalando sesiones a la competición y desgraciadamente ni el cuerpo técnico ni los jugadores tenemos la experiencia suficiente de estar 10 o 20 años en Segunda B ni venimos de Segunda A, somos unos currantes que venimos de Tercera y que queremos abrirnos todo el camino del mundo en Segunda B", manifestó para acabar con unas palabras optimistas después de las reuniones mantenidas en las últimas horas entre directiva y Ayuntamiento.