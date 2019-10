El Algeciras CF está preocupado por la cantidad de faltas que recibe Antoñito partido tras partido en este comienzo de temporada. El mediapunta albirrojo es de largo el más castigado del equipo y seguramente uno de los futbolistas que más veces es derribado en el grupo IV de la Segunda B. En el seno del Nuevo Mirador entienden que los rivales reciben poco castigo arbitral en forma de tarjetas.

Solo han transcurrido siete jornadas de competición, pero ya empieza a ser una tónica ver como Antoñito es cazado una y otra vez por los defensas del contrario. El algecireño atraviesa un momento dulce, seguramente el mejor de su carrera, y es la brújula del Algeciras a la hora de mover el balón hacia el ataque, una pieza clave en el engranaje del juego desplegado. Esto convierte al habilidoso jugador en el objetivo número uno de las piernas rivales.

Emilio Fajardo, el entrenador del Algeciras, se quejó ligeramente de esto el pasado domingo tras la derrota en Cartagena. No quería que fuera una excusa al resultado. Sin embargo, los del Nuevo Mirador no quieren que las patadas a Antoñito se conviertan en algo habitual y permitido. Por el momento denuncian con la boca pequeña, pero están dispuestos a usar todos sus medios para poner en alerta al estamento arbitral. No hay que olvidar que la entidad cuenta en su organigrama con Juan Carlos Crespo Sánchez, excolegiado y una persona que puede hacer de enlace en todo lo concerniente al asunto arbitral.

El algecireño, no obstante, lleva los golpes con resignación y una sonrisa. Las buenas sensaciones que transmite el equipo también valen para él a título individual. A Antoñito se le ve "cómodo", incluso "mejor en Segunda B que en Tercera", un pálpito que muchos aficionados compartían desde que arrancó el curso.

El algecireño se siente más cómodo en Segunda B que en Tercera

El atacante albirrojo no entra en polemizar sobre el número de patadas que recibe cada jornada, aunque comparte el pensamiento prudente de que las acciones más duras deben ser castigadas sea cual sea la entidad del rival. Antoñito cree que lo mejor ahora es "estar centrados en nosotros mismos" porque "estamos haciendo un fútbol bueno".

El algecireño, en declaraciones a Radio Algeciras, pide "tranquilidad" y sostiene que "los resultados van a llegar". Antoñito pone en valor el hecho de que los de Fajardo estén "compitiendo en todos los partidos" a pesar de ser un recién ascendido. "Sabemos cuál es nuestro objetivo y que la clasificación ahora es una anécdota", subraya.

El próximo reto, el domingo a las 18:00 en el Nuevo Mirador, el máximo favorito del grupo. "El Córdoba está hecho para ascender", sentencia Antoñito.