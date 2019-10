Pablo Ganet ha vuelto a recibir la llamada de la selección absoluta de Guinea Ecuatorial y el Algeciras CF no podrá contar con el centrocampista, por lo pronto, para el partidazo del próximo domingo ante el Córdoba CF en el Nuevo Mirador (18:00) y puede que la semana siguiente en la visita a San Fernando.

El malagueño de origen ecuatoguineano está concentrado con el combinado africano para el partido amistoso que Guinea disputará este domingo día 13 ante Togo en Marsella (Francia) a las 18:00, a la misma hora que el conjunto de Emilio Fajardo hará frente al todopoderoso Córdoba en el encuentro correspondiente a la octava jornada liguera del grupo IV de la Segunda B. A la semana siguiente, los ecuatoguineanos tienen un compromiso en Congo valadero para a la fase de clasificación para el Campeonato Africano de Naciones, en principio el viernes día 18 aunque no está confirmado aún el horario.

Ganet viaja por segunda vez esta temporada con la selección nacional de Nzalang, que en septiembre eliminó a Sudán del Sur en la primera fase eliminatoria de la clasificación para el Mundial de Catar 2022. El albirrojo se perdió el triunfo ante el Yeclano, pero no llegó a participar en la cita a doble partido, por unas molestias físicas.

La llamada ahora de Guinea Ecuatorial responde a la Copa Africana de Naciones. El combinado de Ganet se juega el billete para la fase de grupos de clasificación para el gran torneo del continente africano, cuya próxima edición se disputará en Camerún. Guinea igualó 2-2 en casa en la ida ante Congo y busca su segunda presencia en la historia en esta fase de grupos.

Ganet tiene nuevo jefe en la selección: se llama Dani Guindos, es asturiano y acaba de llegar procedente de la cantera del Alcorcón madrileño, cuyo primer equipo milita en Segunda división y cuenta con el sanroqueño Stoichkov. Guindos cuenta con experiencia con futbolistas de origen ecuatoguineano como Jordan Nsang, de la Peña Deportiva, o Christian Obiang. En la citación, el algecirista comparte vestuario con jugadores como Ibán Edú, Rubén Belima, Kike Boula, Jesús Owono, Igor Engonga, Federico Bikoro, Jannick Buyla, Isma Álvarez Lohoba o el exalgecirista Charly.

No está siendo de momento la temporada de Ganet en el Algeciras en este inicio liguero. Un verano movido, una lesión, la selección... Y el futbolista, cuya calidad es incuestionable, no termina de hacerse un sitio en el once de Fajardo, aunque ha podido aportar como hizo en la victoria ante el Sevilla Atlético con un golazo de falta. Tocará esperar un poco más al mejor Ganet.