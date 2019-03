Fajardo subraya el valor de los duelos directos entre los candidatos a la liguilla

El entrenador del Algeciras, Emilio Fajardo, destacó este jueves en su comparecencia semanal ante los medios que el partido que su equipo disputa el próximo domingo (11:30) en el campo del actual tercer clasificado, el Córdoba B, es “uno de esos que hay que jugarlos y no mirar el teléfono [para conocer otros resultados], no mirar a nadie, ganas y ya has pasado a otro” y resaltó la importancia que tendrán en lo que queda de competición los duelos directos entre los candidatos a ocupar las cuatro primeras plazas.

“Nos encontramos dos equipos en una buena dinámica que han sabido hacer bien los deberes durante la temporada y que llegamos a este final de temporada, a estos famosos diez últimos partidos con todo por jugarnos”, dijo el preparador albirrojo.

“El objetivo está cerca para ocho equipos y creo que en los duelos directos el que menos falle y luego aproveche para sumar de tres en tres será el que termine metiéndose”, agregó.

“Ganar supondría ponernos por delante de un equipo de play-off”, recordó. “Hemos sumado en este fin de semana y hemos escalado un puesto más, ganar sería conseguir otro más, y si alguno de los dos pinchan sería entrar en los puestos de play-off”.

Fajardo, que sabe del handicap añadido que supone un terreno de césped sintético, asegura que sus futbolistas saldrán con la consigna de “quitar el balón” al rival.“Tenemos que saber aprovecharnos de los defectos que les hemos encontrado, hacerles daño y hacernos fuertes nosotros”, abundó.

“Somos un equipo ofensivamente con cada vez las ideas más claras, defensivamente fuertes en la presión y en los duelos y a partir de ahí todo lo que sea dejar la puerta a cero será clave”, explicó el preparador.