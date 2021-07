Uno de los enigmas que tenía en vilo al algecirismo parece que ha quedado resuelto con el comienzo de la pretemporada. Álvaro Alcázar y Robin Lafarge forman parte de la plantilla 21-22 del Algeciras CF para el desembarco en la Primera RFEF. El de Jaén y el galo, dos de los jugadores más destacados de la pasada campaña, están en la relación de futbolistas de la primera plantilla que empezó a trabajar el pasado jueves a las órdenes de Iván Ania.

¿Por qué el club no comunicó nada al respecto de estos dos jugadores? Se preguntan muchos aficionados. Porque ambos tienen contrato en vigor y la entidad considera que no había nada que anunciar, como no lo ha hecho con la lista de bajas que se ha ido conociendo con la despedida paulatina de los futbolistas, una lista engrosada con gente como Edu Ubis, Fran Serrano, Canillas, Barrera, Yelko Pino, Gonzalo o Ramón, jugadores de los que aún no se conoce destino.

Con Alcázar, en liza desde el primer día de trabajo, y Robin, aún pendiente de regresar de Francia, el plantel del Algeciras pasaría a contar con quince efectivos, que podrían ser diecisiete en el momento que se incorporen los algecireños Iván Turrillo y Tote, con los que también se cuenta. El capitán está pendiente de zanjar la renovación (y su situación laboral). Tote, por su parte, tiene contrato y es sub-23, pero está por ver si podrá hacerse con un sitio entre los 22 definitivos o si ambas partes optarán por buscar una salida en forma de cesión. Por lo pronto, se ejercitará como uno más con Ania.

Robin, pendiente de volver de Francia para incorporarse

Robin fue para muchos el algecirista más regular de la pasada andadura. El central galo de 29 años jugó los 26 de los albirrojos como titular indiscutible y marcó un gol. El Algeciras tiene en el centro de la defensa a Jordi Figueras, al que renovó gracias a que el catalán aceptó una bajada del sueldo, y ha fichado al joven y polivalente Gorka Zabarte, que se puede adaptar a todas las posiciones de la retaguardia. Falta la llegada de un cuarto central, que podría ser de un perfil joven y con proyección.

Álvaro Alcázar se convirtió en una de las revelaciones del Algeciras. El carrilero derecho de 22 años acabó por hacerse con el sitio de Melchor y se adaptó a jugar incluso de extremo. Con mucho margen de mejora, el jiennense encaja en una banda diestro que cuenta por ahora con Gonzalo Almenara y Víctor López, dos jugadores de largo recorrido también y muchas piernas. Lo más probable es que el Algeciras trate de hacerse con un extremo puro para esa posición.

Ania, además, ha empezado a dar forma a su plantel con la presencia de cuatro canteranos (Leiva, Gallego, Ezequiel y el portero José Mari) y un futbolista a prueba, el sevillano Manu Cordero, que se forjó en la cantera del Sevilla FC.