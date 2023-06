La Vuelta Ciclista a Andalucía femenina llega este domingo al Campo de Gibraltar

La Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, la competición ciclista femenina por excelencia en la comunidad autónoma, llega este domingo al Campo de Gibraltar. La última y decisiva etapa, de 93,9 kilómetros, transcurre entre Estepona (Málaga) y Castellar. Las participantes atravesarán Guadiaro (San Roque), donde está establecida una meta volante, Jimena (además de su pedanía San Pablo de Buceite) y Tesorillo, además del vecino Secadero. La rusa Tamara Dronova, del equipo Israel – Premier Tech Roland, se perfila como vencedora después de agrandar su ventaja en la cuarta etapa, la de este sábado, en la que se impuso la burgalesa Sara Martín (Movistar Team).

Los aficionados al ciclismo del Campo de Gibraltar tienen este domingo una atractiva cita, con la llegada a la comarca de la Ruta del Sol femenina, cuya última etapa -y por lo tanto la que dictará sentencia- partirá de Estepona y acabará en Castellar. La llegada del pelotón a la comarca está prevista (según el libro de ruta y de acuerdo a la velocidad que transcurra) entre las 13:38 y las 13:46 y a la meta entre las 15:05 y las 15:25.

El paso por San Pablo de Buceite -a partir de ahora la referencia horaria es con la velocidad mayor con una media en torno a los 36 kilómetros/hora- está anunciado a las 13:39, diez minutos antes de que la serpiente multicolor llegue a Jimena, para alcanzar la travesía por Tesorillo a las 14:28.

Las participantes volverán a salir de la provincia, pasarán por Secadero a las 14:30 y pelearán por una meta volante que estará instalada en la carretera de Guadiaro (14:39). La llegada a meta de Castellar se producirá entre las 15:06 y las 15:25.

La cuarta etapa

En lo que se refiere a la cuarta página de esta Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, la que ha tenido lugar este sábado la resolvieron con éxito merced a una escapada Sara Martín (Movistar Team) y Elizabeth Stannard (Israel – Premier Tech Roland), cayendo el triunfo del lado de la primera en un emocionante sprint en repecho.

Martín, una de las mayores promesas del ciclismo femenino español, estrena así su palmarés profesional a los 24 años de edad. Encabezó al pelotón, tercera en meta, la líder Tamara Dronova (Israel – Premier Tech Roland), ampliando su ventaja al frente de la general.

Un pelotón de 83 corredoras partió este sábado en la cuarta etapa de la segunda edición de la Ruta del Sol - Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women, disputada sobre 90,9 kilómetros entre Pizarra y Mijas, con un recorrido sinuoso sin grandes dificultades montañosas. La chipriota Antri Christoforou (Human Powered Health) no tomó la salida. Un pelotón compacto disputó la meta volante sita en el Restaurante Asador Don Joaquín (MV, km 8,8), con victoria para la chilena Catalina Soto (Bizkaia-Durango).

La dinámica de carrera durante la primera mitad de la jornada estuvo marcada por los ánimos ofensivos de Movistar Team y el trabajo del Israel – Premier Tech Roland de la líder Tamara Dronova para evitar que sus movimientos cuajaran. Con esta tónica se coronó el Alto de Casarabonela (3ª, km 33,6), con la propia Dronova en primera posición por delante de Jessenia Meneses (Colombia Pacto por el Deporte), quien conservó así el maillot de la Montaña. Este movimiento permitió a Dronova sumar seis segundos de bonificación para engrosar su ventaja al frente de la general.

El juego de ataques y contraataques continuó hasta superado el kilómetro 50, cuando Aranza Villalón (Eneicat – CM Team) se destacó en solitario, llegando a sumar un minuto de diferencia en su favor y atravesando el sprint intermedio de Guaro (MV, km 58,9) con una ventaja de 20” sobre un grupo principal desde el cual arrancó Agua Marina Espínola (Canyon//SRAM Generation). La paraguaya dio alcance a la chilena poco después para formar un dúo en cabeza de carrera.

Fue a 25 kilómetros de meta que un ataque de Sara Martín (Movistar Team) cristalizó. Con Elizabeth Stannard (Israel – Premier Tech Roland) a su rueda, la burgalesa dio alcance a Villalón y Espínola para establecer un cuarteto en cabeza de carrera que, a 20 del final, contaba con 30” de ventaja sobre un grupo principal conducido por Human Powered Health y Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.

El momento clave llegaría a diez kilómetros de meta. Fue entonces que Tota Magalhães (Bizkaia-Durango) se unió brevemente a la cabeza de carrera, que se disolvió en un repecho quedando al frente únicamente Martín y Stannard con apenas diez segundos de ventaja sobre un grupo principal que dudó y les concedió una ventaja que creció hasta los 24” registrados a 2 del final. Sin embargo, el ligero repecho en Las Lagunas de Mijas provocó que el pelotón se echara encima de las fugadas…

… pero sin llegar a atraparlas, lo cual consintió la victoria de Martín por delante de su compañero de aventuras Stannard, con el pelotón liderado por Dronova cruzando la meta siete segundos después de la ganadora. Así, Dronova conserva el liderato en la clasificación general con 46” de ventaja sobre Katrine Aaelrud (Movistar Team) y 56” sobre Mie Bjørndal Ottestad (Noruega) a falta de la quinta y última etapa.

Todas las clasificaciones se pueden consultar en este enlace.

Las protagonistas

La ganadora de la etapa, Sara Martín (Movistar Team), declaró: "Estoy súper contenta. Hemos luchado a lo largo de toda la etapa, tratando de hacer la carrera dura. Finalmente he podido irme en fuga, porque tenía piernas, e imponerme al sprint. Estoy súper emocionada y muy contenta con la victoria, así como todos los días que llevamos trabajando juntas. La Vuelta a Andalucía femenina del año pasado fue muy especial para Movistar Team y este año veníamos con muchísimas ganas. Estamos disfrutando muchísimo de la carrera. Quiero dedicar esta victoria a mi familia y a la gente que me ha apoyado, que normalmente está a mi alrededor y me apoya en los momentos difíciles".

La primera clasificada de la general la rusa Tamara Dronova (Israel – Premier Tech Roland), explicó: "Pienso en la situación a 3 kilómetros de meta y se me pone la carne de gallina. Estaba deseando que mi compañera Elizabeth Stannard consiguiera la victoria, pero después de todo su trabajo de ayer le han faltado piernas. Está fortísima; sin embargo, ayer gastó muchísimo trabajando para mí. En todo caso, estoy feliz. Al fin y al cabo, hemos sido segunda y tercera en meta; y hemos mantenido el maillot amarillo, así como el liderato de la clasificación por Puntos. Esperamos conservarlos también mañana para cerrar esta Ruta del Sol femenina lo mejor posible"