La Unión Deportiva Los Barrios ha informado a primera hora de la tarde de este viernes que ha inscrito in extremis en la Federación Andaluza de Fútbol a 15 de los jugadores los integrantes del equipo de Tercera división, después de que, como desvelaron los medios del Grupo Joly, entre ellos Europa Sur, no lo hiciese antes del comienzo de la pretemporada, como exigía dicho organismo en esta andadura. Dicha norma figuraba en el protocolo de medidas anti Covid-19 (coronavirus)

Los barreños, sin embargo, no han logrado inscribir al defensa senegalés, Mamadou Moustapha Mous, por cuanto no ha recibido el tránsfer de la Federación de Francia, el último país en el que jugó.

La entidad que preside Álvaro Moya tampoco ha podido hacer efectivo el fichaje del central Kabore Seidú, que llega cedido por la Real Balompédica Linense después de pasar por el Villanovense. El conjunto de la Villa explica que han surgido diferencias entre el representante del zaguero y la directiva de Raffaele Pandalone, por lo que no ha recibido la rescisión del conjunto de La Línea y la operación no ha podido concretarse, como tampoco la de la incorporación del linense José María Marín Criado Mai, que se incorporó a los entrenamientos esta semana y que aún no dispone de la baja de la Federación de Castilla-La Mancha, imprescindible por cuanto su último equipo fue La Solana.

El registro de jugadores y técnicos significa que el conjunto de la Villa podrá disputar el choque previsto para este domingo (18:00) en el Polideportido San Rafael frente a la Balompédica Lebrijana, correspondiente a la primera jornada de liga en el grupo X-A de la Tercera división. El técnico, Keko Rosano, completará la convocatoria con tres juveniles que se han entrenado a sus órdenes desde que comenzó la pretemporada.

El club ha agradecido públicamente las muestras de apoyo recibidas y la ayuda de algunos socios para poder llevar a cabo la inscripcón. La Unión tiene previsto informar este sábado del aforo y medidas anti-Covid 19 que regirán en dicho duelo.